¿Por qué se retrasó el vuelo de la Albirroja?: esto revela la Dinac

El viaje de la Selección Paraguaya de Fútbol con rumbo a los Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 generó ansiedad y dudas durante la noche del sábado y madrugada del domingo. El imponente Boeing 777 que transportaba a la Albirroja debió despegar desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 22:30, pero terminó moviéndose recién cerca de las 01:00 del domingo.

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Nelson Mendoza, presidente de la Dinac, explicó que el retraso de dos horas y media no tuvo relación con problemas de infraestructura del aeropuerto ni con fallas mecánicas de la aeronave, sino con una cuestión meramente burocrática y de seguridad operacional de la propia compañía aérea.

Al tratarse de un avión de gran porte que no opera de manera regular en Paraguay, el papeleo técnico se volvió más lento de lo habitual.

Se realizó control de seguridad de manera remota

Mendoza detalló que, cuando una aerolínea no tiene base fija en suelo paraguayo, carece de despachantes de vuelo físicos en las oficinas de la terminal. Esto obliga a que los análisis técnicos para el despegue se manejen de manera digital con bases extranjeras.

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“Quiero que se entienda que el análisis de peso y balanceo de este Boeing 777 se realizó de forma completamente remota. Los técnicos de la compañía, desde el exterior, pedían más y más informes para autorizar la salida. Al hacerse a la distancia, el proceso lógicamente pierde el dinamismo que tiene una empresa que opera todos los días en nuestro país. Es un retraso natural por seguridad que escapa por completo al control de la Dinac”, precisó Mendoza.

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Resaltó que, aunque los futbolistas y el cuerpo técnico ya se encontraban instalados dentro de la cabina esperando el despegue, la prioridad es la seguridad de las vidas a bordo.

Dinac solicitará informe sobre la demora

Confirmó, además, que solicitarán un documento formal a la empresa para registrar los motivos del retraso, aunque aclaró que no se trata de una medida inquisitoria, sino de un trámite de archivo.

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En varios videos se pudo observar que operarios de pista tuvieron que retirar a contrarreloj parte de un ploteado publicitario que tapaba una de las ventanillas de emergencia de la aeronave.

“Eso es una pavada. Ese detalle de marketing no pudo haber retrasado el plan de vuelo ni 30 segundos. Alguien se subió, retiró el adhesivo y terminó el problema; no fue ese el motivo, te lo digo con total seguridad”, enfatizó.

Qué se sabe sobre el avión que llevó a la Albirroja

El presidente de la Dinac sacó pecho al confirmar que la pista del Silvio Pettirossi respondió de manera impecable ante las exigencias del Boeing 777, que es un avión ancho y gran porte que cuenta con sectores de primera clase, clase ejecutiva y económica. “Nuestra pista está perfectamente preparada para estas operaciones de volumen”, ratificó.

Finalmente, Mendoza adelantó que este fue uno de los tres vuelos chárter programados por la misma compañía aérea para trasladar a los comitivas y aficionados durante el torneo.

Dejó abierta la posibilidad de que, a medida que la Albirroja despierte mayor interés y avance de fases en el Mundial de Estados Unidos, se sumen de urgencia más frecuencias aéreas desde Asunción.