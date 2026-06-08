Alerta Mafe por la desaparición de cuatro menores de edad

La Policía Nacional emitió una nueva alerta Mafe por la desaparición de cinco menores de edad: cuatro niñas y un varón. Junto con la Fiscalía y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), solicitan ayuda a la ciudadanía para conseguir información sobre sus paraderos.

La primera persona que se encuentra con paradero desconocido es Selva Jazmín Narváes Giménez, de 16 años.

La última vez que se la vio fue ayer en el barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Coronel Oviedo. En ese momento vestía una blusa color rosada y un short negro con rayas blancas.

Selva es de contextura física delgada, cutis blanco, estatura alta, ojos de color negro y cabello largo de color negro.

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Otra joven que está siendo buscada es Liz Mabel Benítez Cáceres, de 15 años, quien fue vista por última vez el sábado a las 14:30 aproximadamente en el barrio Ciudad Nueva, distrito de Caaguazú.

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En ese momento vestía un pantalón vaquero de color negro y blusa de color azul oscuro.

Fernanda Elizabeth López Ovied, de 16 años, es otra de las personas que están siendo buscadas por las autoridades. La misma se encuentra desaparecida desde el viernes, cuando se la vio por última vez en el barrio José Obrero de la ciudad Villa Ygatimi.

Ella es de contextura física robusta, cutis moreno, estatura mediana y cabello de color negro. Al momento de su desapareción vestía una blusa de color rojo, pantalón de jeans azul marino y un champion de color marrón.

La cuarta joven con paradero desconocido es Andrea Belén González Garcete, de 15 años. La última vez que la vieron fue el viernes a las 18:50 en el km 9 lado Acaray, Fracción San Ramón.

La misma es de contextura física delgada, cutis trigueño y estatura mediana. Al momento de su desaparción vestía una remera deportiva de la Albirroja, un pantalón blanco con franja negra y una chaqueta color negro.

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Rodrigo de Jesús Escobar Alfonso, de 15 años, se encuentra con paradero desconocido desde el domingo, cuando se lo vio por última vez en el barrio Ciudad Jardín de Limpio.

El joven, que es de contextura física delgada y cutis moreno, en ese momento vestía una remera de color rojo, un short negro y zapatillas

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional.