Activan alerta MAFE por la desapareción de dos adolescentes

Las autoridades buscan a dos adolescentes que se encuentran con paradero desconocido desde los últimos días. Solicitan la colaboración ciudadana para dar con ellos en el marco del protocolo MAFE.

La primera de ellas es Mariela Rocío Brizuela Acuña, de 15 años, quien se encuentra con paradero desconocido desde el martes 26 de este mes.

La menor fue vista por última vez en el barrio María Auxiliadora de la colonia Thompson de la ciudad de Ypané. En ese momento vestía una remera de color verde y short de color blanco.

Brizuela es de contextura física delgada, cutis blanca y estatura mediana.

Lea más: Alerta MAFE: buscan a un niño de dos años desaparecido

La otra mujer que se encuentra desaparecida es Maricel Elizabeth Ramírez, de 17 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La última vez que la vieron fue el miércoles 27 de mayo a las 09:50 aproximadamente en la calle 1° de marzo Lado Este de Capiibary, departamento de San Pedro.

En ese momento, Maricel vestía una campera camuflado, pantalón de color negro y calzados Crocs de color negro. En cuanto a contextura física es robusta, de estura mediana, cutis morena y pelo de color negro.

Ante cualquier información, piden contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional.