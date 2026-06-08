Confirman caso de dengue en Cap. Miranda y es el tercero del año en Itapúa

Un cuadro positivo de dengue tipo 1 fue confirmado en un paciente pediátrico de 5 años, proveniente del distrito de Capitán Miranda, en el departamento de Itapúa. Se trataría de un caso aislado, pero que representa el tercer caso en lo que va del año en el séptimo departamento.

La Séptima Región Sanitaria realizó una minga ambiental el pasado viernes para efectuar un bloqueo epidemiológico y evitar una posible circulación comunitaria del virus.

Sobre el estado de salud del paciente, trascendió que se encuentra en etapa de recuperación. Según datos de la Dirección General de Vigilancia Epidemiológica (DGVE), en lo que va del año fueron confirmados tres casos y una sospecha, de 538 notificaciones.

A nivel país, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes de casos positivos es de 128. Con relación a años anteriores, esta media fue en 2025 de 493, mientras que en 2024 fue de 4.845.

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Pocos casos

El dengue causó 133 muertes en el año 2024 y una en 2025. Los reportes de las autoridades sanitarias refieren que en lo que va del año hubo 8.207 notificaciones, de las cuales 211 fueron casos confirmados y 36 probables, a nivel país.

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De estos, el 95,5 % fueron casos sin signos de alarma. Esto según datos hasta la Semana Epidemiológica (SE) 20, correspondiente a mayo de 2026.

La DGVE confirma la circulación de los tres serotipos de dengue, de los cuales el 94 % es de tipo 1; 5 %, de tipo 2; y 1 %, de tipo 3.

La afectación fue mayoritariamente en mujeres, que representaron el 55 %, y las edades con mayor índice de padecer la enfermedad son de 10 a 14 años (17 %) y de 5 a 9 años (11 %).

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El dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Es endémica en zonas tropicales y subtropicales, y se caracteriza por provocar fiebre alta, dolores musculares, articulares y de cabeza intensos. No se transmite de persona a persona.

Existen cuatro serotipos distintos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. La diferencia principal es genética y radica en cómo interactúan con los anticuerpos del organismo. Al recuperarse de uno, se adquiere inmunidad a ese tipo de por vida, pero se sigue siendo vulnerable a los otros tres.

Aunque todos pueden causar dengue grave, el DEN-2 y el DEN-3 históricamente se asocian con mayor frecuencia a casos severos.

Vacunas disponibles

La directora del Programa Ampliado de Inmunización de la Séptima Región Sanitaria, doctora Claudia Rodríguez, explicó que actualmente se encuentra disponible la vacuna contra el dengue. Son dos dosis las que se deben aplicar y está dirigida a interesados de entre 6 y 39 años de edad.

Las vacunas están disponibles en los vacunatorios del Hospital General de Itapúa (HGI), del Hospital Regional de Encarnación (HRE) y del Policlínico de Hohenau.