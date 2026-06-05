San Juan del Centro: Encarnación inundará las calles con tradición, cultura y exquisita gastronomía

La organización Movida Callejera y la Municipalidad de Encarnación organizan la cuarta edición del “San Juan del Centro”, festividad que se celebra en el microcentro de la capital departamental.

La calle Mariscal Estigarribia, desde Constitución hasta Tomás Romero Pereira, se convertirá en peatonal para albergar nuevamente a esta edición del San Juan.

En el año 2025 tuvo 240 estands y atrajo a casi 20.000 personas, según estimaron los organizadores. En el centro montarán un escenario para que artistas locales puedan amenizar la noche con su talento.

La inscripción para los stands estará habilitada desde el próximo viernes 19 de junio, mientras que la celebración se desarrollará el sábado 27 de junio. Habilitarán 200 lugares preliminarmente, afirmaron. El evento es de acceso libre y gratuito.

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Dinamiza turismo y economía

El director de Turismo de la comuna, Sergio Alviso, detalló que esta actividad atrae a cientos de turistas cada año, quienes disfrutan con este tipo de eventos que celebran las tradiciones y por sobre todo, degustan de la exquisita gastronomía.

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Las comidas tradicionales son el principal atractivo durante el evento. Entre los platos más solicitados están el pastel mandi’o, el pajaguá mascada, el batiburrillo, el mbejú, el kaburé y otras delicias de las comidas típicas.

Por su parte, el conejal y miembro de Movida Callejera, Juan Lichi (ANR), explicó que los feriantes pueden acceder al espacio sin costo, pero que los lugares se dan a través de una inscripción en un formulario. Los mismos detallaron que en esa noche el movimiento económico para cada local, ronda entre los G. 3 a 10 millones, manifestó Lichi.

La edición 2025, tras habilitar las inscripciones, los lugares se agotaron a las pocas horas, por lo que no descartan evaluar la posibilidad de ampliar la cantidad de lugares para feriantes.

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Fiesta de San Juan

Conmemora el nacimiento de San Juan Bautista cada 24 de junio. Según la tradición católica, Zacarías mandó encender una gran hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo.

Se celebra durante la temporada más fría del año, marcando simbólicamente el triunfo de la luz sobre la oscuridad y preparando a la comunidad para el invierno.

El elemento central de la fiesta. Incluye rituales como el Tata Ári Jehasa (caminar descalzo sobre brasas ardientes) y la Pelota Tatá (patear una pelota de trapo encendida en llamas).

Desafíos divertidos que incluyen el Toro Candil (un hombre con una máscara de toro con cuernos de fuego persiguiendo a los presentes), el Yvyra Sỹi (palo engrasado al que hay que trepar), y el Judas Kái (quema de un muñeco que representa al apóstol traidor).