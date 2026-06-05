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05 de junio de 2026 a la - 13:30

San Juan del Centro: Encarnación inundará las calles con tradición, cultura y exquisita gastronomía

Presentaron en Encarnación, la cuarta edición del San Juan del Centro, en la Plaza de Armas de la ciudad.
Presentaron en Encarnación, la cuarta edición del San Juan del Centro.Sergio González

El San Juan del Centro en Encarnación se realizará el sábado 27 de junio, un evento que por cuarto año consecutivo convierte una calle en peatonal, para disponer cientos de puestos de comidas y juegos tradicionales. Los organizadores adelantaron detalles sobre de la celebración que será sobre un tramo de cuatro cuadras.

Por Sergio González

La organización Movida Callejera y la Municipalidad de Encarnación organizan la cuarta edición del “San Juan del Centro”, festividad que se celebra en el microcentro de la capital departamental.

La calle Mariscal Estigarribia, desde Constitución hasta Tomás Romero Pereira, se convertirá en peatonal para albergar nuevamente a esta edición del San Juan.

En el año 2025 tuvo 240 estands y atrajo a casi 20.000 personas, según estimaron los organizadores. En el centro montarán un escenario para que artistas locales puedan amenizar la noche con su talento.

Tradición, música, arte y gastronomía se apoderan de las calles de Encarnación en el San Juan del Centro
Habilitaron más de 200 puestos que se dispusieron sobre la calle Mariscal Estigarribia entre Constitución Nacional y 14 de Mayo.

La inscripción para los stands estará habilitada desde el próximo viernes 19 de junio, mientras que la celebración se desarrollará el sábado 27 de junio. Habilitarán 200 lugares preliminarmente, afirmaron. El evento es de acceso libre y gratuito.

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Dinamiza turismo y economía

El director de Turismo de la comuna, Sergio Alviso, detalló que esta actividad atrae a cientos de turistas cada año, quienes disfrutan con este tipo de eventos que celebran las tradiciones y por sobre todo, degustan de la exquisita gastronomía.

Tradición, música, arte y gastronomía se apoderan de las calles de Encarnación en el San Juan del Centro
Los organizadores estiman que este año hubo una participación superior al número de gente que estuvo el año pasado. La edición 2024 albergó a 15.000 personas.

Las comidas tradicionales son el principal atractivo durante el evento. Entre los platos más solicitados están el pastel mandi’o, el pajaguá mascada, el batiburrillo, el mbejú, el kaburé y otras delicias de las comidas típicas.

Por su parte, el conejal y miembro de Movida Callejera, Juan Lichi (ANR), explicó que los feriantes pueden acceder al espacio sin costo, pero que los lugares se dan a través de una inscripción en un formulario. Los mismos detallaron que en esa noche el movimiento económico para cada local, ronda entre los G. 3 a 10 millones, manifestó Lichi.

La edición 2025, tras habilitar las inscripciones, los lugares se agotaron a las pocas horas, por lo que no descartan evaluar la posibilidad de ampliar la cantidad de lugares para feriantes.

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Fiesta de San Juan

Conmemora el nacimiento de San Juan Bautista cada 24 de junio. Según la tradición católica, Zacarías mandó encender una gran hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo.

El toro candil también está muy extendido, aunque ya no se utiliza el cuero de la vaca, sino materiales sintéticos.
El toro candil también está muy extendido, aunque ya no se utiliza el cuero de la vaca, sino materiales sintéticos.

Se celebra durante la temporada más fría del año, marcando simbólicamente el triunfo de la luz sobre la oscuridad y preparando a la comunidad para el invierno.

El elemento central de la fiesta. Incluye rituales como el Tata Ári Jehasa (caminar descalzo sobre brasas ardientes) y la Pelota Tatá (patear una pelota de trapo encendida en llamas).

Desafíos divertidos que incluyen el Toro Candil (un hombre con una máscara de toro con cuernos de fuego persiguiendo a los presentes), el Yvyra Sỹi (palo engrasado al que hay que trepar), y el Judas Kái (quema de un muñeco que representa al apóstol traidor).