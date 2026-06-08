Itapúa: participación de casi la mitad de los afiliados de la ANR y de solo poco más del 25 % de los liberales

Los registros más elevados de participación se dieron en las internas coloradas, en dos distritos que, con el sufragio eligieron candidatos diferentes al actual jefe comunal, frustrando sus intenciones de reelección. Esto ocurrió en Trinidad, con una participación del 71,48 % (3.666 votantes), y en Jesús de Tavarangué, con 71,15 % (2.572 votantes).

En consecuencia, los actuales intendentes Isaac Aguilar (ANR-HC) y Víctor Garay (ANR-FR) perdieron la posibilidad de pugnar por el rekutú.

En el departamento de Itapúa, para los comicios de la Asociación Nacional Republicana (ANR), estuvieron habilitados 213.059 afiliados, de los que votaron 106.186, lo que representa un 49,84 % de promedio de participación.

Los distritos que registraron menor índice de participación son Edelira, con 36,09 % (3.002); San Juan del Paraná, con 39,39 % (1.957); y Bella Vista, con 39,4 % (1.567). De estos, en dos de ellos —Edelira y Bella Vista— salieron victoriosos los actuales intendentes, Euclides de Godois (ANR-HC) y Pedro Villagra (ANR-HC), respectivamente.

Entre tanto, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) habilitó a 88.404 afiliados en el departamento. La mayor participación se registró en Yatytay, con el 45,58 % (845), mientras que la menor se dio en Carlos Antonio López, con un promedio del 14,6 % (438). En todos los distritos, el promedio de participación alcanzó el 25,46 %, con 22.511 votantes.

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Pugnarán por el rekutu

Luego de las internas, se confirmó que, de 18 intendentes actuales que buscaban llegar al rekutu, tres cayeron en las internas de la ANR. Los que no tendrán posibilidad de competir por la reelección son los actuales jefes comunales de San Rafael del Paraná, Carlos Benítez (ANR-HC); de Trinidad, Isaac Aguilar (ANR-HC); y de Jesús, Víctor Garay (ANR-FR).

Los restantes 15 continuarán buscando su segundo período como candidatos por sus partidos: 9 de la ANR, 4 del PLRA y 2 de alianzas.

Los intendentes colorados que renunciarán 90 días antes de los comicios de octubre son: Euclides de Godois (ANR-HC), Bella Vista; Gustavo Germán Gneiting (ANR-HC), Carmen del Paraná; Pedro Villagra (ANR-HC), Edelira, y Enrique Hahn (ANR-HC), Hohenau.

También, Óscar Martínez (ANR-HC), Nueva Alborada; Juan Manuel Santacruz (ANR-HC), San Cosme y Damián; Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), Tomás Romero Pereira; Jaime Hinterleitner (ANR-HC), Cambyretá; y Hernán Cubas (ANR-HC), y Carlos Antonio López, por el Partido Colorado.

Por el Partido Liberal: Luis Arriola (PLRA-NL), General Artigas; Aldo Lepretti (PLRA-NL), San Juan del Paraná; Nelson Álvarez (PLRA-FR), San Pedro del Paraná; y Javier Morán (PLRA-NL), José Leandro Oviedo. Por las alianzas estarán Marco Maidana, en Natalio, y Leonardo Morínigo, en Mayor Otaño.

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Electos

De los 30 distritos en las internas coloradas, Honor Colorado (HC) salió victorioso en 25. En dos distritos quedaron victoriosos candidatos de Colorado Añeteté (CA), en uno el Movimiento Innovación Colorada (IC), en uno Actitud Republicana (AR) y uno por el Movimiento San Juan del Paraná para Todos (SJPT).

Los electos que serán nuevos candidatos por la Lista 1 en cada distrito son:

Rubén Vázquez (ANR-HC), Alto Verá;

Aldo Duarte (ANR-HC), Capitán Meza;

Ever López (ANR-CA), Capitán Miranda;

Jhonatán Giles (ANR-HC), Coronel Bogado;

Lorena Krivenchuk (ANR-IC), Fram;

Ariel Velázquez (ANR-AR), General Artigas;

Christian Acosta (ANR-HC), General Delgado;

Arnulfo Benítez (ANR-HC), Itapúa Poty;

Cristian Britez (ANR-HC), Jesús;

Elena Duarte (ANR-HC), José Leandro Oviedo;

Sergio Arce (ANR-HC), La Paz;

Darío Sainger (ANR-HC), Mayor Otaño;

Ernán Volken (ANR-HC), Natalio;

Carlos Trombetta (ANR-HC), Obligado;

Christian Falcón (ANR-HC), Pirapó;

José Domingo Rojas (SJPT), San Juan del Paraná;

Erazmo Aquino (ANR-HC), San Pedro del Paraná;

Román Santacruz (ANR-CA), San Rafael del Paraná;

Néstor Garay (ANR-CA), Trinidad;

Elio Jara (ANR-HC), Yatytay;

Sebastián Remezowski (ANR-HC), Encarnación.

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En el caso del PLRA, se definieron las candidaturas en 17 distritos, entre ellos: