Masivo Bro asegura que el dinero en su poder no era para comprar votos

Uniformados de la Policía Nacional aprehendieron el domingo a Franccesco Nathannael Canatta González (32), un influencer conocido como “Masivo bro” en las redes sociales. De su poder se incautaron de G. 10.000.000 en efectivo. Al momento de la intervención alegó que “no sabía” que eso estaba prohibido.

La aprehensión se dio en la Escuela Gral. Elizardo Aquino de Luque alrededor de las 15:30 en medio del desarrollo de las Elecciones Internas Municipales.

“Cuando llegamos a la mesa me doy cuenta que no tengo mi cédula, tenía mi registro. Pregunto si puedo votar con ese y me dicen que no. Entonces vuelvo a mi auto y en el camino la gente me pedía fotos y yo siempre con mi plata en la mano. Pero en ningún momento ofreci dinero a cambio de votos o a cambio de cédulas", explicó el infuencer.

Comentó que en el lugar encontró a su primo Nelson Canatta, candidato a concejal, e hizo un video para su red social. “En mis contenidos siempre muestro dinero, pero yo no ofreci plata a nadie”.

“Yo me fui para votar y sabía que me iban a pedir fotos, porque donde voy me piden para salir en fotos. Entonces me fui preparado”, mencionó.

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En otro momento fue consultado si sabía que estaba prohibido exibir dineron en el lugar de votación, a lo que indicó que desconocía esa disposición.

Masivo comentó que otro de los motivos por el que ingresó al local con ese dinero fue que que al momento de bajarse de su auto se le cayó el dinero y como mucha gente vio.

“Dudé en dejar ese importante monto dentro del vehículo, porque tenía miedo que al volver encontrara el vidrio roto y que se llevaron la plata", finalizó.

De comprobarse la comisión del hecho punible, la pena puede alcanzar hasta cinco años de prisión o multa, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.