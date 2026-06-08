¿A qué pena se expone “Masivo Bro” tras ser detenido durante las elecciones?

Franccesco Nathannael Canatta González (alias “Masivo Bro”) fue aprehendido ayer, domingo, durante las elecciones internas municipales luego de que agentes policiales lo sorprendieran exhibiendo fajos de billetes en un local de votación de Luque. La Fiscalía Electoral investiga el caso por un presunto hecho punible de soborno al elector.

Según informó la Policía Nacional, de su poder fueron incautados G. 10 millones en efectivo. El procedimiento se realizó en la Escuela General Elizardo Aquino y posteriormente la fiscala electoral Sophia Galeano dispuso su detención.

También fue detenida su madre, quien es investigada en una causa distinta relacionada con una supuesta apropiación de evidencias, puesto que intentó llevar el dinero de la comisaría.

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¿Qué es el soborno al elector?

El soborno al elector es un hecho punible previsto en el artículo 280 del Código Penal Paraguayo. La norma castiga a quien ofrezca, prometa o entregue dinero, regalos o cualquier otra ventaja para que una persona vote por determinado candidato, se abstenga de votar o modifique su decisión electoral.

La legislación también sanciona a quien solicite o acepte ese beneficio a cambio de su voto.

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¿Cuál es la pena prevista?

De comprobarse la comisión del hecho punible, la pena puede alcanzar hasta cinco años de prisión o multa, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

No obstante, la eventual condena dependerá de los elementos que logre reunir el Ministerio Público durante la investigación y de si se demuestra que el dinero tenía como finalidad influir en la voluntad de los electores.

Hasta el momento, la Fiscalía no informó una imputación formal contra el influencer. Las autoridades se encuentran realizando las diligencias para determinar si existió o no una conducta encuadrable dentro del delito electoral de soborno al elector.

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¿Quién es Masivo Bro?

Franccesco Canatta ya acumula varios antecedentes polémicos en su historial. Ganó notoriedad en plataformas digitales por su contenido viral vinculado a exhibiciones de vida lujosa, vehículos deportivos y presencia activa en redes sociales. Su figura comenzó a tener visibilidad mediática sobre todo luego de reiterados episodios que lo colocaron bajo la atención de autoridades policiales y del Ministerio Público.

Uno de los episodios que generaron mayor repercusión fue su participación en un video junto al entonces candidato colorado a la intendencia de Ciudad del Este Roberto González Vaesken, donde ambos fueron criticados por exhibir relojes de lujo y bienes materiales en lo que se denominó un “mongaru de Rolex”, video que fue ampliamente cuestionado en redes sociales por su carga simbólica en plena campaña política.

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Otro hecho que generó fuerte repercusión ocurrió en noviembre de 2025 en la ciudad de Santaní, donde fue señalado en una denuncia por presunta conducta inapropiada hacia un padre y su hijo con autismo, luego de un conflicto vinculado a la contaminación sonora. El caso fue difundido por organizaciones vinculadas al trastorno del espectro autista (TEA), quienes cuestionaron la falta de empatía ante la situación del menor.

En febrero de 2026, Canatta fue protagonista de un procedimiento en Juan León Mallorquín, donde su vehículo fue incautado tras ser sorprendido realizando maniobras peligrosas en la vía pública, incluyendo “trompos” en una zona concurrida. Según el informe policial, estas acciones habrían puesto en riesgo a terceros y ocasionado daños materiales, lo que derivó en la intervención de agentes y la comunicación del caso a la Fiscalía.