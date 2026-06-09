Caso Kingfish: único acusado fue condenado a tres años de cárcel por lesión grave

Tras dar a conocer la sentencia de tres años de pena privativa de libertad por lesión grave en la discoteca Kingfish, el colegiado resolvió que el condenado Elian Fernando Tomás López Torres seguirá con medidas alternativas a la prisión hasta que el fallo quede firme.

El Tribunal de Sentencia está presidido por Yolanda Portillo e integardo por María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.

La víctima de la lesión grave es Dahiana Monserrat Benítez Ramos, quien tenía 20 años cuando ocurrió el hecho, en la madrugada del 10 de noviembre de 2024.

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En aquella oportunidad, la joven perdió el ojo derecho luego de que un vaso impactara contra su rostro, durante una pelea entre otras personas el interior del citado local nocturno, ubicado en Villa Morra, Asunción.

Versión de lesión causada por supuesto “codazo”, descartada

“Para este tribunal, con la declaración de los médicos que la atendiendo en un primer momento en el Hospital de Trauma, se pudo probar que los restos de vidrio que ingresaron al ojo de la víctima y causaron cortes profundos y la explosión del globo ocular, se debieron al impacto del vaso de vidrio arrojado por el acusado hacia el grupo donde se encontraba la víctima y el señor Iván Villamayor”, explicó la presidenta del Tribunal.

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La magistrada explcó que las imágenes de video del momento de la agresión, se ve que el vaso fue arrojado hacia una persona que integraba el grupo de la joven, Iván Villamayor, quien momentos antes había tenido un altercado con el acusado y una tercera persona, identificada como Matías González.

En ocasión de prestar declaración indagatoria ante el Tribunal, López Torres se declaró inocente y alegó que la lesión sufrida por la víctima fue supuestamente ocasionada por un “codazo” de Villamayor.

Sin embargo, la magistrada Portillo explicó que el Dr. Daniel Martinessi, oftalmólogo del Hospital de Trauma, uno de los médicos que atendieron a la víctima a su ingreso al citado nosocomio, afirmó que las lesiones sufridas por la víctima eran compatibles con un objeto cortante.

“El testigo Dr. Daniel Martinessi (...) dijo:” hablo de partículas que se asemejaban a un proyectil, que rompe bruscamente los anteojos y rompe el ojo". Es decir, debía de tener trayectoria y mucha intensidad, que con un golpe, con un codazo en este caso, no podía causar este tipo de heridas”, resaltó Portillo, al descartar la hipótesis planteada por la defensa.

Sobre el mismo punto, la presidenta del colegiado destaca que en los videos se puede observar que el brazo de Villamayor no impacta en el rostro de la víctima, sino más abajo, por lo que no pudo ocasionar la lesión que finalmente le causó la pérdida del ojo derecho.

Fiscalía y querella pidieron condenas de 4 y 5 años por lesión grave

En sus alegatos finales presentados esta mañana, la representante del Ministerio Público, Maricel Orihuela, solicitó una pena de cuatro años de pena privativa de libertad.

Por su parte, la querella adhesiva, ejercida por los abogados Óscar Luis Tuma y Víctor González en representación de la víctima Dahiana Monserrat Benítez Ramos, pidió una condena de cinco años de cárcel.

López estuvo preso al inicio del proceso, pero posteriormente fue beneficiado con arresto domiciliario y luego medidas sustitutivas de prisión, que seguirán vigentes hasta que la sentencia quede firme.

Acusación en el caso Kingfish descartó omisión de auxilio

La víctima también declaró en juicio, oportunidad en que relató que tras la brutal agresión sufrida, fue sometida a tres cirugías en un periodo de seis meses y posteriormente recibió una prótesis ocular.

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“Pasé mucha vergüenza en todo este tiempo debido al daño estético que sufrí al perder un ojo a consecuencia de la lesión que me causó esa copa de vidrio que impactó en mi rostro esa madrugada”, expresó la joven en juicio.

Inicialmente, Elián López fue imputado por supuesta lesión grave y omisión de auxilio, sin embargo, la fiscala Sandra Fariña, al momento de presentar su requerimiento conclusivo solo acusó por el primer hecho punible y solicitó el sobreseimiento definitivo por el segundo ilícito.