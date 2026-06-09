¿Cuántas muertes por influenza ha habido en Paraguay este año?

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud Pública, advirtió que aún se registra una alta circulación de virus respiratorios en Paraguay, que suele ser elevada en temporada de invierno.

El virus respiratorio que más circula en el país, según explicó, es la influenza A (H3N2), que ha tenido alta incidencia en el país desde finales del año pasado.

Según dijo, en lo que va del año, 532 personas tuvieron que ser hospitalizadas por “infecciones respiratorias agudas” relacionadas con influenza. De estas, 88 ingresaron a terapia intensiva y 32 fallecieron.

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Solo en la última semana se registraron tres muertes relacionadas a influenza: las de un menor de 2 años, una persona de 58 y otra de 74.

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Más de la mitad de los casos se da en niños

Cousirat afirmó que el 84 por ciento de todos los casos de influenza que se registran en Paraguay corresponden a la variante H3N2 y que el 53 por ciento de los casos se registran en menores de edad.

En paralelo, dijo, también tienen mucha circulación otros virus respiratorios como el rinovirus.

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Enfatizó la importancia de la vacunación para prevenir formas graves de la enfermedad y recordó que la vacuna contra la influenza, que debe aplicarse una vez cada año, está disponible de forma gratuita en centros públicos de salud.

Insistió en que es especialmente importante que las personas en las franjas etarias de mayor riesgo –menores de edad y adultos de 70 años o mayores-, al igual que personas con factores de riesgo, se vacunen.