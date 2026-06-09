Usuarios del IPS de Pilar denuncian falta de medicamentos y problemas para acceder a consultas

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) de Pilar expresaron su malestar por la supuesta falta de medicamentos y las dificultades que enfrentan para acceder a consultas médicas en el hospital de la capital de Ñeembucú.

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Los reclamos se centran principalmente en la obtención de turnos y en el desabastecimiento de fármacos, que, según afirman, obliga a muchos pacientes a realizar importantes gastos de bolsillo.

Los usuarios señalaron que, si bien valoran la labor de los profesionales médicos que prestan servicios en la institución, existen inconvenientes administrativos que generan constantes quejas entre los asegurados.

Ramón Toledo, uno de los asegurados afectados, manifestó que los problemas comienzan desde la madrugada, cuando numerosos pacientes se forman para conseguir una consulta.

“Venimos desde las tres de la mañana para esperar un turno, y a las seis, una secretaria nos informa que determinado médico ya no atenderá por distintos motivos. Es injusto para quienes hacemos ese sacrificio”, expresó.

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Toledo también denunció que le fue negado un turno para una consulta con un médico clínico porque, según le indicaron, su esposa ya se encontraba registrada para atención médica.

“Me dijeron que no podían dar turno a los dos. Yo solamente dispongo de cuatro días libres al mes para realizar consultas médicas y necesito aprovechar ese tiempo”, afirmó.

Esperan visita del presidente de la previsional

El asegurado señaló además que mantiene expectativas sobre una eventual visita del presidente del IPS, Isaías Fretes, a la capital departamental, con la esperanza de que se implementen medidas para mejorar la organización y la atención a los asegurados.

Las críticas también apuntan a la falta de medicamentos. Paulina Jara, una usuaria, relató que su madre permaneció varios días internada en terapia y que la familia tuvo que adquirir varios medicamentos por cuenta propia debido a que no estaban disponibles en la previsional.

“Muchos remedios son costosos y tuvimos que comprarlos nosotros. Ese es el principal problema que estamos enfrentando”, comentó.

En el mismo sentido, otro asegurado, Valentín Sánchez, dijo que los medicamentos de mayor costo son los que con mayor frecuencia escasean en la institución, situación que afecta especialmente a pacientes con tratamientos prolongados o enfermedades complejas.

No hay pronunciamiento

Hasta el momento, las autoridades locales del IPS no emitieron una versión oficial sobre los reclamos planteados por los asegurados. Sin embargo, los usuarios esperan que la situación sea atendida para garantizar una mejor prestación de los servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos.

Actualmente, la directora del IPS de Pilar, Gilda Espinoza, se encuentra de vacaciones y, de acuerdo con el informe de la secretaria de la institución, retomaría sus funciones el próximo 22 de junio.

También se informó que la jefa médica, Esperanza Vizcaino, se encuentra cumpliendo guardias en el Hospital Regional de Pilar.