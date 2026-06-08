IPS sigue en “terapia intensiva” y Fretes confía en que acuerdo con la DNIT permitirá elevar ingresos

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Instituto de Previsión Social (IPS) informaron, este lunes en conferencia de prensa, que trabajarán en un nuevo convenio, ya que el suscripto en 2024 no se logró ejecutar, y el mismo tendrá como fin "ayudar en la recaudación de la previsional“.

El director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué sostuvo que la DNIT y la previsional ampliarán las especificaciones del convenio para “poder colaborar con el IPS en el ámbito de la recaudación”. Acotó que el mismo permitirá que se realicen controles de manera coordinada y que a su vez mejore la gestión del IPS.

A su turno, el presidente del IPS Isaías Fretes dijo que desde el año 2024 existía un convenio entre la DNIT e IPS que planteaba realizar trabajos en conjunto, pero que él no sabe porque nunca se ejecutó.

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IPS sigue “en terapia intensiva”, afirma Fretes

Fretes coincidió al igual que Orué que el convenio busca aumentar la recaudación de la previsional. “La institución está mal, sigue en terapia intensiva, pero creo que encontramos muchos salvavidas”, afirmó.

En cuanto a los montos que serán recaudados dijo Fretes que no podría dar montos específicos aun, ya que en la jornada se enteró que existía este convenio vigente que reiteró nunca se ejecutó. “Nosotros consideramos que con esta alianza estratégica la recaudación va a subir ostensiblemente”, afirmó.

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En ese sentido, dijo que el trabajo entre los equipos técnicos de la DNIT e IPS apuntan a trabajar de manera dinámica “para cerrar los focos de corrupción” , sentenció y acotó que solo se verán los resultados de la recaudación en un mes aproximadamente.

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Irregularidades detectadas en el sistema de maternidad

Al ser consultado si descubrieron evasiones por parte de las empresas o algún tipo de irregularidad dentro de IPS, ejemplificó sosteniendo que la previsional gasta US$ 30 millones al año en el área de la maternidad.

“Encontramos embarazadas que figuran estando en su sexto o séptimo día de embarazo, y más aún. Embarazadas que estaban ganando un salario mínimo y de repente, en los dos últimos meses, ganan 10 millones de guaraníes”, resaltó.

Sobre el punto, dijo Fretes que esas cuestiones irregulares serán corregidas y que las mismas fueron saltando cuando se fue indagando todos los aspectos de la institución. “El trabajo y la responsabilidad que tenemos al frente de la institución es tal que tenemos que tener cuatro ojos. Entonces, vamos encaminados teniendo una sola premisa, de transparentar la institución”, anunció.

Casos hallados ya fueron denunciados ante la Fiscalía

“Todos los casos que hemos encontrado ya tienen su denuncia en la Fiscalía. Nosotros nos encargamos de ubicar el foco, pasa a auditoría, asesoría jurídica, y de ahí va a la Fiscalía. Tenemos que también ser responsables y por eso tiene un proceso, tiene un tiempo”, reconoció.

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Convenio data del 2024, pero nunca se ejecutó

Por su parte el director de la DNIT, Óscar Orué refirió que si bien el convenio data de dos años atrás, el mismo nunca pudo ser ejecutado, ya que la administración anterior del expresidente Jorge Brítez, no avanzó en los requerimientos que eran necesarios para la efectivización del mismo.

“No pudimos avanzar con los proyectos. Se empezó a trabajar, pero no vimos el avance correcto para poder tener los resultados que se esperaban. Y bueno, entiendo que por eso también el presidente de la República decidió el cambio de esa administración”, reconoció Orué.

Cabe recordar que en mayo del 2024, director nacional Óscar Orué por la DNIT y el expresidente Jorge Brítez, por el IPS, suscribieron un convenio que permitiría el intercambio de información pertinente y la cooperación necesaria para realizar controles del cumplimiento de las obligaciones con relación al seguro social administrado por el IPS.

El convenio también suscribía que la colaboración entre las partes tenía como fin el fortalecimiento de la formalidad laboral, propiciar el uso de herramientas tecnológicas e intercambiar información y capacitación.

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En vez de uno, ahora serán dos convenios

El director de la DNIT detalló también que de ahora en más se avanzará, en dos convenios con el IPS y que toda la información que surja de estos convenios serán trasladados al equipo técnico de la previsional.

En esa línea, Orué detalló que uno de los convenios será general marco y el otro será más específico.

“El convenio específico, conforme a lo que pidió el equipo de aporte obrero patronal, va a tener información adicional, de tal manera poder cruzar con los contribuyentes que tenemos nosotros, su nivel también de facturación y los niveles también de relación, si son de dependencia o prestadores de servicios”.

Investigan presuntas manipulaciones en registros electrónicos

Por otro lado, el presidente de IPS fue consultado sobre una publicación de un medio donde menciona que se usaron fallecidos para tapar deudas, sacar créditos, además de una serie de manipulaciones realizadas en el sistema de registro electrónico del IPS mediante los cuales habrían alterado datos de empleadores con deudas de hasta G. 7.600 millones.

Fretes cedió la palabra a Walter Santiago La Guardia, auditor interno del IPS, para que explique en detalle los avances de las investigaciones que realiza la previsional sobre el caso.

En ese sentido, La Guardia afirmó que se recopiló información al respecto, siendo el informe de auditoría del año 2025 y que el mismo fue remitido al Consejo de IPS y a la Fiscalía, además de otras dependencias de la previsional.

La Guardia afirmó que hasta ahora están identificados 8 funcionarios. “Se está haciendo una evaluación de toda la dependencia del aporte obrero patronal y se va a ahondar principalmente en el área de tecnología porque hemos detectado muchas debilididades en esa área. “, manifestó finalmente.