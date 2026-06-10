Corte designa como Defensoras Adjuntas a familiares de Dionisio Amarilla y Pedro Alliana

En sesión ordinaria la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trató las ternas conformadas en abril por el Consejo de la Magistratura (CM). En las mismas fueron incluidas la abogada Nancy María Diana Amarilla Guirland, hermana del senador liberocartista Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, y la defensora pública Nancy María Ortiz de Souto, suegra del vicepresidente Pedro Lorenzo Hércules Alliana Rodríguez.

Primeramente, se trató la terna para Defensor Adjunto del Ministerio de la Defensa Pública, en la cual fueron incluidas Martín Patricio Muñoz Carman (565,6 p), Nancy María Diana Amarilla Guirland (490,92 p), y María de Lourdes Benítez de Almirón (486,96 p).

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De ella, el ministro Víctor Ríos fue quien propuso a la abogada Nancy María Diana Amarilla Guirland para el cargo. Su moción tuvo el apoyo de los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes, César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, Luis Benítez Riera y Alberto Martínez Simón (presidente de la Corte).

Por su parte, el ministro César Garay Zuccolillo propuso al abogado Martín Muñóz por considerar el alto puntaje que el mismo tenía con relación a los demás integrantes de la terna. A su voto se sumó el ministro Gustavo Santander Dans.

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De esta forma, con un total de 7 votos contra 2 votos, se confirmó la mayoría por la cual fue designada como nueva defensora adjunta la abogada Nancy Amarilla Guirland, quien es hermana del senador Dionisio Amarilla, además es relatora de la Corte y actualmente está comisionada en la Itaipú Binacional.

Suegra de Pedro Alliana es Defensora Adjunta de la Niñez

Por otra parte, también dieron tratamiento a la terna en la cual se encontraba la suegra del vicepresidente de la República, Pedro Hércules Lorenzo Alliana Rodríguez, Nancy María Ortiz de Souto, quien es defensora pública de carrera especializada en la Ley N° 5777/16.

A Ortiz de Souto acompañan las defensoras públicas Leyla Josefina Centurión Giménez (557,1 p) y Cecilia Flecha Galeano (556,4 p).

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A su turno, la ministra de la Corte María Carolina Llanes Ocampos propuso a la defensora pública Nancy María Ortiz de Souto para el cargo de Defensora Adjunta de la Niñez y la Adolescencia. Esta moción fue apoyada por la mayoría de los demás integrantes de la máxima autoridad judicial.

Por su parte, el ministro César Garay fue el único que emitió un voto distinto y mocionó a la defensora pública Leyla Josefina Centurión Giménez, teniendo en consideración que su puntuación era menor por ínfimo margen con relación a la defensora Ortiz de Souto.