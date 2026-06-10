La pasión albirroja invade el Poder Judicial

En las sedes del Poder Judicial de todo el país el uso de uniforme es de cumplimiento estricto y si bien la “fiebre del Mundial hizo que desde la Dirección General de Capital Humano se solicitara autorización para utilizar la indumentaria de la selección paraguaya, la “albirroja”, esta petición no fue autorizada.

Pese a ello, los funcionarios judiciales se ingeniaron para decorar sus oficinas con banderines de distintos tamaños y hasta hubo quien aprovechara nada menos que la sesión plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hoy para hacer llegar su aliento a la albirroja.

Aliento a la albirroja desde la sesión de la Corte Suprema de Justicia

Asi fue como el ministro Victor Ríos Ojeda dejó a un lado la solemnidad de la sesión de hoy para sacar a relucir su entusiasmo y desear éxitos al seleccionado nacional.

“Muy brevemente para desear éxitos a Paraguay, el viernes, día de la Paz del Chaco, nos toca jugar el primer partido con los Estados Unidos, estoy seguro de que esta selección va a replicar grandes actuaciones de Paraguay en mundiales como el de 86. con una gran actuación de un gran pilarense, Roberto Cabañas, la famosa “Pantera Negra”. En esa ocasión habíamos perdido con Inglaterra, que luego pierde con Argentina, con la famosa mano de Dios y ese gol extraordinario e irrepetible de Maradona” dijo Ríos, cuyo comentario fue recibido con sorpresa y risas por los demás ministros.

“Después en el Mundial de Francia, donde fuimos víctimas del único gol de oro de los mundiales ante Francia que terminó siendo campeón, con una demostración de fuerza y garra extraordinaria de la selección, sobre todo de Chilavert y el mundial donde perdimos con España, que terminó siendo campeón. Así que estoy seguro de que esta selección va a replicar estas grandes actuaciones de la selección paraguaya en esos mundiales”, agregó.

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“El famoso gol de Blanc (Laurent) dijo el ministro Alberto Martínez Simón, al referirse al capitán de la selección de Francia en 1998.

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El propio presidente de la Corte, Martínez Simón sacó a relucir una cábala y hasta vaticinó un resultado auspicioso para Paraguay.

“Cuando hablamos de fútbol, cada vez que digo algo se está cumpliendo como cábala... hasta ahora vamos bien, entonces vaticino que Paraguay también va a ser campeón de esta copa de mundo, vamos a traer la copa en el avión a la vuelta”, afirmó.

El partido que debemos ganar

Más allá de la pasión por el fútbol, que sirva el espíritu nacionalista que se vive en el país para que nuestras autoridades judiciales puedan abrazar la causa nacional de resguardo de la democracia y emprender una férrea defensa de la patria de los males que la socavan como la corrupción y la impunidad.

Que, imbuidos del espíritu albirrojo, los magistrados de todo el país, con los ministros a la cabeza, encuentren la fuerza para poner coto a las injerencias políticas, se armen de valor para rechazar reuniones “secretas” y componendas que poco favor le hacen a la imagen de la justicia.

Solamente de ese resurgir guaraní, la ciudadanía podrá celebrar la victoria que significa tener un Poder Judicial blindado a los antipatriotas que tanto daño hacen al país.