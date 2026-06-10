Unos 600 paraguayos se preparan para ir a alentar a la Albirroja en EE.UU.

Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac), confirmó que ayer llegaron a Paraguay los dos aviones contratados exclusivamente para llevar a los compatriotas al Mundial 2026.

Resaltó que la tripulación es norteamericana y ya se encuentra en hoteles asuncenos para descansar antes de partir un viaje de 12 horas rumbo al gran evento deportivo.

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Según explicó, los aviones llevarán 300 pasajeros cada uno, pese a que tienen mayor capacidad.

“Pueden llevar más pero como tienen 12 horas de vuelo, entonces seguramente por eso van a limitar a 300, a fin de llevar más combustible, porque es un vuelo largo”, declaró en ABC Cardinal.

Detalló que los vuelos saldrán a las 00:30 y a las 2:00, por lo que se espera que los aficionados lleguen desde las 20:00, considerando la gran cantidad de pasajeros que deben hacer todo el proceso documental antes de abordar.

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Explicó que aún no saben aún cuál será el trayecto, pero que inicialmente irían de manera directa hasta San José.

Con respecto al problema registrado con el vuelo de la Selección Nacional, indicó que duda mucho de que se repita el inconveniente.

“Las agencias están preparando (la despedida en el Aeropuerto). No me puedo imaginar lo que va a ser a bordo... toda la gente, esa aficción que va a estar viajando a Estados Unidos, yo creo que va a ser inolvidable”, declaró en ABC Cardinal.

El gran debut albirrojo

La Albirroja debutará el viernes 12 de junio a las 22:00, hora de nuestro país. La segunda presentación será el sábado 20 de junio a la 00:00 y por último, la tercera está programada para el jueves 25 de junio a las 23:00.

Esta mañana, partieron rumbo a Estados Unidos Jennifer HicksyMiguel Narváez, los integrantes de Purahei Soul que van a cantar el Himno Nacional, tras mucha expectativa y comentarios por la demora en la definición de artistas que representarán al país a nivel mundial.

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Los músicos adelantaron que vestirán camisas confeccionadas por artesanas de Yataity y les gustaría poder cantar el Himno en guaraní, pero que la decisión final dependerá de la organización.