Fiscalía busca a familiares de hombre fallecido

El Ministerio Público, a través de la agente fiscal Thaís García, emitió un pedido de auxilio a la ciudadanía para lograr la identificación y localización de los familiares de Rosalino González Galeano, de 57 años de edad.

El hombre, cuyo fallecimiento fue reportado como una presunta muerte súbita, permanece actualmente en las instalaciones de la Morgue Judicial.

Pese al tiempo transcurrido desde el deceso, ninguna persona se ha presentado ante las autoridades ni ha establecido contacto telefónico o presencial para reclamar el cuerpo o interiorizarse sobre la situación.

Ante la falta de datos sobre sus allegados, la representante del Ministerio Público subraya la urgencia de localizar a cualquier vínculo familiar. El objetivo principal de este pedido es completar los trámites de rigor que la ley exige para la entrega del cuerpo y permitir que el mismo pueda recibir cristiana sepultura.

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Las autoridades instan a cualquier persona que cuente con información relevante sobre los familiares de González Galeano, o que pueda aportar datos sobre su entorno, a comunicarse de forma inmediata con la Unidad Fiscal interviniente.