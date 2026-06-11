Nacionales
11 de junio de 2026 a la - 15:42

Santaní: escolares recuerdan a los héroes guaiqueños de la Guerra del Chaco

Descendientes de excombatientes de la guerra del chaco de la comapñia Guaica participaron del acto de homanaje a los heroes
Un grupo de descendientes de excombatientes asiste a un acto de homenaje organizado en una institución escolar Sergio Escobar

SAN ESTANISLAO. La comunidad educativa de la Escuela Básica Nº 1476 Dr. Raúl Peña, de la compañía Guaicá de San Estanislao, rindió un significativo homenaje póstumo a los héroes de la Guerra del Chaco. Mañana se conmemorarán 91 años de la firma del Protocolo de Paz del Chaco.

Por Sergio Escobar Rober

El acto de homenaje se desarrolló este jueves en la escuela Dr. Raúl Peña, ubicada a 3 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Santaní. Asistieron numerosos descendientes de más de 30 héroes de la Guerra del Chaco (1932-1935).

Durante el acto los organizadores del evento rindieron un significato homenaje a los excombatientes de la guerra del chaco con la fotografia de varios de los protagonistas
El director de la escuela Raúl Peña, licenciado Osvaldo Costa, señala las fotografías de los héroes guaiqueños de la Guerra del Chaco.

El director de la escuela Dr. Raúl Peña, licenciado Osvaldo Costa, señaló que la idea de realizar el acto de recordación a los héroes surgió entre los educadores de la institución. El propósito fue dar a conocer la historia de la contienda a los niños del local educativo, donde los principales protagonistas fueron sus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, explicó.

Un grupo de alumnos ofrecieron un signicativo homenaje postumo a los benemeritos de la Patria en presencia de los erederos de los excombatinetes
Un grupo de alumnos rinde homenaje a los Beneméritos de la Patria en una ceremonia escolar.

Agregó que en la contienda entre Paraguay y Bolivia, que se prolongó durante tres años, participaron varios jóvenes de Guaicá de esa época. Muchos pudieron sobrevivir y volvieron a su terruño al término de la guerra, mencionó.

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Reflexión del hijo de un excombatiente

Pedro López, uno de los hijos del excombatiente de la Guerra del Chaco, Domiciano López (+), habló en representación de los demás herederos presentes en el acontecimiento. Expresó su agradecimiento a los organizadores por el homenaje ofrecido a todos los guaiqueños que fueron a defender el territorio.

Asimismo, Amira Villalba, alumna de la escuela Dr. Raúl Peña, tataranieta de dos excombatientes de la comunidad de Guaicá, Asunción Villalba (+) y José del Carmen Benítez (+), dedicó una poesía en recordación de los beneméritos de la Patria, en especial de sus tatarabuelos.