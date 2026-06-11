Santaní: escolares recuerdan a los héroes guaiqueños de la Guerra del Chaco

El acto de homenaje se desarrolló este jueves en la escuela Dr. Raúl Peña, ubicada a 3 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Santaní. Asistieron numerosos descendientes de más de 30 héroes de la Guerra del Chaco (1932-1935).

El director de la escuela Dr. Raúl Peña, licenciado Osvaldo Costa, señaló que la idea de realizar el acto de recordación a los héroes surgió entre los educadores de la institución. El propósito fue dar a conocer la historia de la contienda a los niños del local educativo, donde los principales protagonistas fueron sus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, explicó.

Agregó que en la contienda entre Paraguay y Bolivia, que se prolongó durante tres años, participaron varios jóvenes de Guaicá de esa época. Muchos pudieron sobrevivir y volvieron a su terruño al término de la guerra, mencionó.

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Reflexión del hijo de un excombatiente

Pedro López, uno de los hijos del excombatiente de la Guerra del Chaco, Domiciano López (+), habló en representación de los demás herederos presentes en el acontecimiento. Expresó su agradecimiento a los organizadores por el homenaje ofrecido a todos los guaiqueños que fueron a defender el territorio.

Asimismo, Amira Villalba, alumna de la escuela Dr. Raúl Peña, tataranieta de dos excombatientes de la comunidad de Guaicá, Asunción Villalba (+) y José del Carmen Benítez (+), dedicó una poesía en recordación de los beneméritos de la Patria, en especial de sus tatarabuelos.