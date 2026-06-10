Transporte público: 70 buses eléctricos ya circulan en estos itinerarios

El sistema de transporte público cuenta actualmente con 70 buses eléctricos al servicio de los usuarios en el Área Metropolitana de Asunció, según los datos proporcionados por el Viceministerio de Transporte (VMT).

De este total, 30 unidades son propiedad del Estado y operan a través del Consorcio Arapoti (conformado por las empresas Ñanduti S.A. y Automotores Guaraní S.R.L.) en las líneas E1, E2 y E3, mientras que otras 40 ya fueron incorporadas por la empresa Ñandutí y prestan servicio en las líneas 165 y 27.

Desde su puesta en operación, las líneas E1, E2 y E3, que conectan Asunción con San Lorenzo y Luque a través de los corredores Eusebio Ayala, Mariscal López y Autopista Silvio Pettirossi, respectivamente, registran más de 401.000 validaciones. Estos buses llegan hasta sus paradas del Puerto de Asunción.

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De acuerdo con los datos de la institución, estos buses ofrecen a los pasajeros un servicio más cómodo y accesible, con aire acondicionado, cámaras de seguridad, puertos USB, rampas de acceso y espacios destinados a personas con discapacidad.

A estas unidades se suman otras 40 incorporadas por la empresa Ñandutí, que actualmente prestan servicio en las líneas 165 y 27. Esta flota opera en corredores clave del área metropolitana, como la ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia y la avenida Eusebio Ayala, y fue incorporada tras la aprobación de la primera tarifa eléctrica para el transporte público con inversión privada.

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Estos son los itinerarios de las líneas 27 y 165

Línea 27

Itauguá – Asunción: Ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia – República Francesa (Teodoro S. Mongelós) – Pa’i Pérez – Azara – Colón – Hernandarias – Avenida República – Teniente César Díaz – Prof. Dr. Luis Alberto Garcete – Dr. Emiliano Paiva – Alférez Silva – Bartolomé Coronel – Avenida Juan León Mallorquín – Roma (Blas Garay) – Estados Unidos – Itá Pirú – Brasil – Itá Ybaté – José María Morelos – 29 Proyectadas – Mayor José Martí – Japón – Teniente Antonio Samudio – E. Gómez.

Asunción – Itauguá: E. Gómez – Ing. Gustavo Crovato – Japón – Mayor José Martí – Teniente 1.º Salvador Funes (29 Proyectadas) – Ipiranga (Capitán Figari) – Avenida Itá Ybaté – Brasil – Itá Pirú – Avenida Estados Unidos – Avenida Francisco Acuña de Figueroa (Francisco Dupuys) E. Gómez – Ing. Gustavo Crovato – Japón – Mayor José Martí – Teniente 1º Salvador Funes (29 Proyectadas) – Ipiranga (Capitán Figari) – Avenida Itá Ybate – Brasil – Itá Pirú – Avenida Estados Unidos – Avenida Francisco Acuña de Figueroa (Francisco Dupuys) – Colon – Lisboa – Emiliano Paiva – Guillermo Arias – Teniente Díaz Pefaur – Avenida República – Colon – Eduardo Víctor Haedo (Luis Alberto de Herrera) – Silvio Pettirossi – Avenida Eusebio Ayala – Ruta Py 02 Mariscal José Félix Estigarribia.

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Línea 165

Itauguá – Asunción: Hospital Nacional – Ruta General Samaniego – Defensores del Chaco – Coronel Martínez – Teniente Esteban Martínez – Camino a Potrero – Ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia – Julia Miranda Cueto – Ruta Mariscal Estigarribia – Avenida Eusebio Ayala – Capitán Rivarola – José Asunción Flores – Avenida General Santos – Europa – Avenida Próceres de Mayo – Avenida Rodríguez de Francia – Brasil.

Asunción – Itauguá: Brasil – Luis Alberto de Herrera – 22 de Setiembre – Avenida Eusebio Ayala – Ruta Mariscal Estigarribia – Avenida del Agrónomo – Ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia – Camino a Potrero – Teniente Esteban Martínez – Coronel Martínez – Defensores del Chaco – Ruta General Samaniego – Hospital Nacional.

La tarifa técnica de estos buses

La tarifa técnica del pasaje de los buses eléctricos fue fijada en G. 6.100 por pasajero. No obstante, el pasaje para los usuarios se mantendrá en G. 3.400, el mismo valor vigente para el servicio diferencial con aire acondicionado, por lo que una parte importante de la tarifa seguirá siendo cubierta mediante subsidios estatales.

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El costo definido no difiere significativamente de los buses a diésel, pese a que la energía eléctrica tiene un menor costo y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, no da explicaciones técnicas al respecto.

Según el Gobierno, esta estructura tarifaria establece las condiciones necesarias para impulsar la inversión privada en electromovilidad.

Con la incorporación de estas unidades, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, continúa avanzando hacia una movilidad más sostenible, promoviendo el uso de tecnologías de bajas emisiones y una mejor experiencia de viaje para la ciudadanía, de acuerdo con el VMT.