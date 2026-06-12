Guerra del Chaco: conmemoran los 91 años de la firma del Protocolo de Paz

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana y miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación encabezaron el acto por el aniversario de la firma del Protocolo de Paz del 12 de junio de 1935. Miles de paraguayos entregaron sus vidas en defensa de la soberanía del territorio nacional.

El Protocolo de Paz marcó el cese definitivo de las hostilidades entre Paraguay y Bolivia dando paso al cese de la contienda con el país vecino.

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“Este lugar constituye un sitio histórico y es la memoria viva de quienes ofrendaron su vida por la Patria. Ya solo tenemos a dos ex combatientes de la Guerra del Chaco en nuestro país: Don Canuto González que vive en Luque, y Don Juan Bautista que vive en Itakyry”, recordó el ministro de Defensa, Óscar González.

Acompañaron al Presidente en ejercicio el Ministro de Defensa Nacional, Gral Ej (R) Óscar González; el Comandante de las Fuerzas Militares, Gral. Ej. César Moreno; el Comandante del Ejército Paraguayo, Gral. Manuel Rodríguez, así como los comandantes de las Fuerzas Singulares y del Comando Logístico.

Honran la memoria de los Defensores

Durante la ceremonia, además se llevó a cabo la toma de juramento de fidelidad a la Patria de los conscriptos incorporados durante el presente año.

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Los nuevos integrantes de la institución se comprometieron a servir con lealtad, honor y responsabilidad al país.

La actividad finalizó con ofrendas de Laureles ante el monumento a los Defensores del Chaco.