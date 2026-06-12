La “radiografía” de la hinchada Albirroja: ¿cuántos paraguayos alentarán hoy a la selección?

Esta noche será el tan anhelado el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años de espera y el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, compartió una particular “radiografía de la hinchada albirroja”. Según los datos presentados, son 6.460.159 las personas que vibran con la Selección Nacional en cada rincón del país, acompañando el histórico retorno al Mundial.

¿Qué edad tiene la hinchada albirroja?

La pasión por la Albirroja no distingue género. Del total de aficionados, 3.250.000 son hombres y 3.200.000 son mujeres, una distribución prácticamente equilibrada que refleja cómo el sentimiento por la Selección une a los paraguayos. Además, la edad mediana de esta gran afición es de 29 años, lo que evidencia una hinchada predominantemente joven, pero con presencia de todas las generaciones.

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Los números también muestran que el 24,7% de los hinchas tiene entre 0 y 14 años, mientras que el 66,4% se encuentra en la franja de 15 a 64 años. A su vez, el 8,9% corresponde a personas de 65 años o más, demostrando que el fervor albirrojo se transmite de generación en generación.

La distribución geográfica también confirma el alcance nacional de esta pasión. Siete de cada diez hinchas viven en áreas urbanas y tres de cada diez en zonas rurales, lo que refleja que el apoyo a la Selección Nacional está presente en todo el territorio paraguayo, desde las principales ciudades hasta las comunidades más alejadas.

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La estadística llega en una jornada cargada de emoción para el país. Paraguay vuelve a disputar una Copa del Mundo luego de ausentarse en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. La última participación albirroja había sido en Sudáfrica 2010, por lo que el debut en el Mundial 2026 genera mucha expectativa.