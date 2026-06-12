Video: abuelos de un hogar geriátrico se vuelven virales alentando a la Albirroja

Los residentes del hogar geriátrico Gijón Róga, ubicado en Luque, se ganaron el cariño de miles de personas en las redes sociales tras protagonizar un alegre video en apoyo a la Selección Paraguaya de Fútbol, que vuelve al Mundial luego de 16 años.

Con una coreografía inspirada en los jugadores de la Albirroja, los adultos mayores demostraron que la pasión por el fútbol no tiene edad. Entre risas y mucho entusiasmo, enviaron su aliento al equipo nacional en plena disputa de la Copa del Mundo.

“Es un privilegio para nosotros”, expresó una de las residentes al referirse a la posibilidad de acompañar desde la distancia el camino de Paraguay en el torneo. “Esperamos que Paraguay siga adelante”, agregó con emoción.

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Recuerdos de las grandes figuras del fútbol paraguayo

En entrevista para ABC TV, varios residentes recordaron a históricos jugadores que marcaron distintas épocas de la Selección Nacional. Entre los nombres mencionados estuvieron el “Colorado” Gamarra y Roque Santa Cruz, además de otras figuras que dejaron huella en el fútbol paraguayo.

Una de las residentes compartió además sus recuerdos de los mundiales de décadas pasadas. Contó que guarda un especial cariño por el equipo paraguayo que disputó el Mundial de México y confesó que su jugador favorito era el fallecido delantero Roberto Cabañas.

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“Del Mundial de México siempre recuerdo porque estaba Julio César Romero, pero la Pantera era mi favorito, Roberto Cabañas”, comentó.

La radio sigue siendo la compañera de la pasión albirroja

No todos los residentes seguirán los partidos frente a una pantalla hoy en el partido ante Estados Unidos. Varios coincidieron en que prefieren la emoción de la radio.

“Yo voy a escuchar en mi radio, acostadita en la cama”, dijo entre sonrisas una de las residentes, antes de asegurar que el relato radial le transmite una emoción especial. “Con la radio grito más, tiene más fuerza”, afirmó.

Los adultos mayores también se animaron a pronosticar el resultado de los próximos encuentros de la Albirroja. Entre las apuestas más optimistas apareció un contundente “1, 2 a cero”, acompañado de un mensaje cargado de esperanza.

“Tenemos mucha esperanza”, resumió otra de las residentes, reflejando el sentimiento compartido por quienes, desde Gijón Róga, siguen alentando a Paraguay con la misma pasión de siempre.