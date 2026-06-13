Copia fiel 2.0: Cámara ratifica la prisión a precandidato a concejal

El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, conformado por Gustavo Amarilla Arnica, Silvia Criscioni y Silvana Luraghi, resolvió por medio de su Auto Interlocutorio (AI) N° 159, ratificar la prisión preventiva para Roberto Cubilla Sanabria, precandidato a concejal de Luque, procesado en el marco del caso denominado Copia fiel 2.0.

El pasado 4 de junio, la jueza Penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, había ratificado dicha medida para el político que responde al movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (HC-ANR). Sin embargo, el abogado Damián Arévalo apeló la resolución.

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La defensa de Cubilla Sanabria, representada por el abogado Arévalo, solicitó el cambio de la prisión preventiva que cumple su cliente en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) por el arresto domiciliario y, con esa intención ofreció como caución real un inmueble ubicado en Presidente Hayes, valorado en US$ 1.479523. Por su parte, el Ministerio Público solicitó el rechazo del pedido.

El Tribunal de Apelación rechazó el pedido de la defensa de Roberto Cubilla señalando que “con un eventual arresto domiciliario y libre comunicación habría posibilidad de riesgo latente de influir sobre medios de prueba”, en atención a que este tipo de acciones “hoy en día es realizada a través de sistemas informáticos y registros vía web.”

Agrega que es altamente probable la posibilidad de destrucción o alteración de medios de prueba mediante el uso de equipos informáticos y hasta de telefonía moderna para poder alterar datos que actualmente se vienen recolectando en la investigación fiscal.

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Esquema de ocultamiento de bienes de Lalo Gomes

La imputación presentada por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez en contra de Roberto Cubilla resalta que tras los los allanamientos de la Operación Pavo Real II, en la madrugada del 19 de agosto de 2024 en Pedro Juan Caballero, donde en uno de ellos murió el entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, se activó un esquema para ocultar los bienes que el legislador y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes habían adquirido con dinero proveniente del narcotráfico.

En ese sentido el Ministerio Público relata en el acta de imputación que, luego de que el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal bloqueara los bienes de Lalo Gomes y su hijo Alexandre, también en fecha 19 de agosto de 2024, el esquema supuestamente liderado por Roberto Cubilla Sanabria levantó las inhibiciones y transfirió esos bienes a nombres de terceros, con la complicidad de escribanos.

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Puntualmente, agrega que Cubilla Sanabria tuvo participación en la compra venta de un camión y de un semirremolque granelero, pertenecientes a Alexandre Rodrigues Gomes. Ambas transacciones fueron formalizadas por la escribana María Raquel Cáceres, a través de escrituras públicas números 859 y 860 de fecha 22 de agosto de 2024.

Para realizar las transferencias la escribana invocó un poder general de administración con cláusula especial que otorgó el señor Faustino Ramón Aguayo Cabañas a favor del señor Roberto Santiago Ayala Galeano, quien firmó las transferencias a favor de César García, cuñado de Cubilla Sanabria y destinatario final de los bienes.

Precandidato cartista sería “cerebro” del esquema

De acuerdo con la hipótesis fáctica del Ministerio Público, las escrituras de los bienes habrían sido redactadas por el ahora procesado Roberto Cubilla Sanabria, mediante la ayuda prestada por Mirna Esther Díaz Brítez, quien se desempeñaba como secretaria de confianza de la escribana María Raquel Cáceres.

La Fiscalía agrega que con la alteración de los datos de Alexandre Rodrigues Gomes en la base de datos de la entonces Dirección de los Registros Públicos, que actualmente forma parte del Registro Unificado Nacional; habría desaparecido la inhibición general de enajenar y gravar bienes, posibilitando así las transferencias de los bienes.

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El precandidato a concejal de Luque también está sindicado de haber tenido participación en la compra - venta de otro semirremolque perteneciente a Alexandre Rodrigues Gomes, el 12 de febrero de 2025. Nuevamente la transacción fue formalizada por la escribana María Raquel Cáceres, utilizando un poder general otorgado por Faustino Ramón Aguayo a favor de Roberto Santiago Ayala Galeano, quien a su vez transfirió el bien a Rosa Catalina Domínguez, quien falleció en Buenos Aires en el 2020.

Dicho bien habría sido transferido nuevamente en abril de 2025 por la supuesta propietaria Rosa Catalina Domínguez, a favor de la empresa Castellano S.A, oportunidad en la que el propio Cubilla Sanabria se habría presentado al señor Carlos Rubén Castellano como escribano de confianza de la vendedora y supuesta propietaria, quien en realidad había fallecido en el 2020.

Otros políticos más están en la mira de la Justicia

Roberto Cubilla Sanabria es uno de los dos precandidatos a concejal de Luque, por el movimiento del ahora intendentable Hugo Farías (ANR - cartista), que cumple prisión preventiva en un proceso penal. El segundo es Claudio Torres, preso también en el marco de la causa que afronta por supuesta estafa con inmuebles pertenecientes al municipio luqueño.

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Por su parte la madre de Hugo Farías, la señora Aida Aquino de Farías, también está imputada por lesión grave en el marco de un accidente laboral en donde un joven de 20 años perdió una mano.

Por este caso, la fiscal Sophia Galeano fue amenazada públicamente por los parlamentarios Derlis Maidana (senador) y Rodrigo Gamarra (diputado), quienes son los padrinos políticos del cartista luqueño.

Además, Hans Hermann Kemper Rojas es otro candidato a concejal del Partido Colorado, que está siendo investigado por un presunto título falso de abogado; pero la investigación está paralizada por una recusación contra el agente fiscal que allanó su oficina.

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Es más, el propio candidato a intendente Hugo Farías y su hermano Christian Raúl fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito por la fiscal Sophia Galeano, pero llamativamente el fiscal General Emiliano Rolón envió al freezer la denuncia.