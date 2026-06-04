Juez envía a prisión a candidato cartista procesado por supuesta estafa en Luque

El procesado Juan Claudio Torres, de 45 años, precandidato a concejal de Luque por la lista del intendentable Hugo Farías, participó de su audiencia de imposición de medidas a través de medios telemáticos, desde la Comisaría 29 Central, en la compañía Tarumandy de Luque, donde se presentó ayer en cumplimiento a la orden de detención firmada por el fiscal Juan Augusto Ledesma.

La defensa solicitó medidas alternativas a la prisión, cuestionando la imputación fiscal y sosteniendo que está pendiente de resolución un recurso planteado en contra de la admisión del acta fiscal. Sin embargo, el magistrado afirmó que las cuestiones de fondo se litigan de manera independiente a las medidas cautelares que se trata de la sujeción de las personas sometidas al proceso penal.

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Luego de analizar el pedido de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público y la petición de medidas alternativas, planteada por la defensa, el juez José Agustín Delmás concluyó que existe peligro de fuga, debido a la alta expectativa de pena por los hechos imputados, y el peligro de obstrucción a la investigación; en consecuencia, dictó la prisión preventiva de Torres.

La medida cautelar debe ser cumplida por el plazo de 10 días en la Comisaría 29 Central, de Tarumandy - Luque, y no habiendo resolución en contrario dentro del dicho plazo pasará a guardar reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos o el establecimiento más adecuado para el cumplimiento de la orden judicial.

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Proceso por presunta estafa y otros delitos en Luque

La imputación presentada por el fiscal Juan Augusto Ledesma es por presunta estafa, usurpación de funciones públicas, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en contra del precandidato a concejal Claudio Torres, quien tras un sumario llevado a cabo el año pasado fue apartado de la Dirección de Territorios Sociales de la Municipalidad de Luque y actualmente milita con el precandidato a intendente Hugo Farías (ANR-HC).

El Ministerio Público afirma que Torres estaría ofreciendo y realizando ventas irregulares y/o ilegales de inmuebles presumiblemente pertenecientes a la Municipalidad de Luque.

Además, el político cuenta con una imputación anterior por presunta invasión de terrenos, por la cual fue sumariado, incluso denunciado en el marco del escándalo por los desalojos irregulares que se vienen sucediendo en la ciudad.

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“El Sr. Juan Claudio Torres sería parte del conjunto y/o esquema de personas que estarían relacionadas a la venta irregular y/o ilegal de estos inmuebles municipales, donde también presuntamente se haría pasar como funcionario de la Municipalidad de Luque y habría recibido millonarias sumas de dinero”, resalta parte de la imputación.

Hugo Farías y sus candidatos son investigados

El funcionario municipal Claudio Torres es el segundo precandidato a concejal del equipo del intendentable Hugo Farías que se ve involucrado en un presunto esquema ilegal. El primero fue Roberto Cubilla Sanabria, quien cumple prisión preventiva en el marco de la Operación “Copia Fiel”, que desbarató un presunto esquema criminal para ocultar bienes del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

Por otra parte, la madre de Hugo Farías, la señora Aida Aquino de Farías, también está imputada por lesión grave en el marco de un accidente laboral en donde un joven de 20 años perdió una mano.

En este caso, la fiscal Sophia Galeano fue amenazada públicamente por los parlamentarios Derlis Maidana (senador) y Rodrigo Gamarra (diputado), quienes son los padrinos políticos del cartista luqueño.

Además, Hans Hermann Kemper Rojas es otro precandidato a concejal por el movimiento de Hugo Farías, que está siendo investigado por un presunto título falso de abogado; pero la investigación está paralizada por una recusación contra el agente fiscal que allanó su oficina.

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Inclusive el propio precandidato a intendente Hugo Farías y su hermano Christian Raúl fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito por la fiscal Sophia Galeano, pero llamativamente el fiscal General Emiliano Rolón envió al freezer la denuncia.