“Mi papá está muy grave”: denuncian abandono y piden traslado urgente de internado en un hospital público

Eugenia Ayala relató la angustia y desesperación que atraviesa su familia ante el estado de salud de su padre, Luis Santacruz, quien permanece internado en estado delicado en el Hospital Distrital de Eusebio Ayala tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Según explicó, el paciente ingresó en condición crítica y requería atención urgente, pero con el paso de los días su estado se habría ido agravando en el centro asistencial. Afirmó que no recibió atención especializada ni se le han realizado los estudios necesarios para un seguimiento adecuado de su evolución médica.

Uno de los principales inconvenientes del hospital es la falta de recursos para la realización de estudios médicos fundamentales que permitan evaluar con precisión el estado del paciente y definir el tratamiento a seguir, indicó Eugenia Ayala.

Señaló que en reiteradas ocasiones se solicitaron exámenes de alta importancia, pero que estos no se habrían podido concretar por la falta de insumos, impresoras y formularios, lo que retrasa el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas.

“Mi papá está muy grave y no veo mejoría. No tengo recursos para pagar los estudios que necesita y el hospital no cuenta con los medios para realizarlos. Siento que se me está yendo de las manos”, expresó la mujer.

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La presunta falta de organización en la atención médica dentro del área de internación también afectaría el servicio, según Ayala. Afirmó que, ante cualquier emergencia, el personal de enfermería debe desplazarse hasta otro pabellón para ubicar a los médicos de guardia, lo que genera demoras que pueden ser determinantes en pacientes críticos.

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Escasez de personal

La familia también cuestiona la supuesta escasez de personal de enfermería y de limpieza, lo que repercute directamente en la calidad de la atención y en las condiciones de higiene del sector de internados. La denunciante detalló además que durante la madrugada los controles son insuficientes, dejando a los pacientes en un estado de vulnerabilidad.

Otro punto que genera preocupación es la aparición de complicaciones durante la internación. La familia señaló que el paciente habría desarrollado una infección hospitalaria, situación que atribuyen a las condiciones del servicio y a la convivencia con otros pacientes con patologías respiratorias.

El cuadro general, según la denuncia, se complicó notablemente en las últimas horas, generando una sensación de urgencia e impotencia en los familiares, quienes aseguran no encontrar respuestas ni alternativas dentro del sistema de salud local.

Ante este escenario, la familia insiste en el pedido de un traslado urgente a un centro asistencial donde el paciente pueda acceder a estudios especializados, mayor control médico y condiciones adecuadas para su tratamiento.

“Lo único que pedimos es que lo trasladen a un lugar donde lo puedan atender como corresponde. No queremos perderlo”, expresó Eugenia Ayala.

Asimismo, señalaron que en el hospital cuentan con una ambulancia, pero que no estaría en condiciones adecuadas para trasladar al paciente, ya que carecería del equipamiento necesario. Además, no habría chofer disponible en el momento.

Intentamos consultar sobre el problema al director del hospital, doctor Jorge Pérez, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a los cuestionamientos.

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