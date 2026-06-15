Concepción: paciente oncológica aguarda compra de medicamento por parte del Ministerio

Según indicó la paciente oncológica Fabiola Valiente Fernández (43), está esperando que el MSPYBS adquiera lo antes posible para garantizar su tratamiento. Actualmente tiene las pastillas que le durarán hasta el 18 de junio próximo. Son tres cajas las que ha comprado hasta ahora.

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“Lo último que supimos de mi recurso de amparo judicial es que el 2 de junio en la última licitación de mi medicamento se presentó una farmacéutica interesada que quiere proveer el medicamento al MSPYBS”, explicó la docente jubilada.

Agregó: “ahora quedó en el Estado la compra, o sea, depende del Ministerio de Economía y Finanzas y tienen un tiempo de 60 días para finiquitar, mientras tanto sigue la espera”, expresó la paciente oncológica.

Rifa solidaria

La familia de la profesora Fabiola Valiente Fernández organiza una rifa solidaria que sortea una motocicleta eléctrica, cada número tiene un costo de G. 10.000, la fecha del sorteo es el 30 de junio. Para quienes puedan adquirir se pueden comunicar al 0971 243 574.