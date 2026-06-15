Inauguran nueva sede del Cuerpo de Bomberos de la Policía Nacional

En la mañana de este lunes se llevó a cabo la inauguración de la nueva sede del Departamento de Bomberos de la Policía Nacional, ocasión en la que además se realizó la entrega de camiones autobombas y equipos de protección por parte del Gobierno del Japón.

De igual forma, se puso en funcionamiento la nueva Dirección de Gestión de Cuerpos de Bomberos del Ministerio del Interior, bajo la dirección de César Martínez.

“En la ley está prevista una dirección de bomberos que ahora depende del Ministerio del Interior. Durante muchos años, los bomberos voluntarios y los propios bomberos de la Policía contaban con poco apoyo y poca organización, pero a partir de ahora vamos a saber dónde están, cuántos son y qué necesitan”, señaló el ministro del Interior, Enrique Riera.

El ministro expresó que como primer paso solicitó a Martínez que junte a todos los bomberos. “Con esta dirección se van a reunir y después van a sacar seguramente un decreto reglamentario. Yo lo voy a llevar al presidente, para hacer reglas claras para todos y también para poder canalizar la cooperación”.

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A renglón seguido agregó: “Todo ese trabajo oficial, burocrático, es lo que creo que podemos ayudar y mucho y ellos mismos van a hacer sus propias reglas para poder organizarse mejor”.

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Ante la consulta sobre cómo elegirán ser bomberos lo que ingresen a la Academia policial, Riera comentó que los oficiales que se reciben en diciembre podrán elegir ser parte del cuerpo de socorristas.