La mayoría de niños internados no están vacunados contra la influenza, advierte médico

El director del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, el doctor Héctor Castro, confirmó que la mayoría de los niños internados por problemas respiratorios, sobre todo por influenza, no están vacunados.

“Todos los niños que están internados por cuadros respiratorios no tienen puesta la vacuna contra la influenza. Esa es la triste realidad”, indicó Castro.

En cuanto a fallecidos a consecuencia de esta enfermedad, el doctor recordó que el informe oficial a nivel país señala que son 22 los que perdieron la vida.

“En el Hospital, en las últimas tres semanas han aumentado considerablemente las consultas por cuadros respiratorios, que significan el 50 por ciento de todas las consultas”, reveló.

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En lo que respecta a la vacunación, señaló que una mujer embarazada ya puede recibir la vacuna contra la influenza, independientemente del trimestre en el que se encuentre. “Esto aporta una protección para el bebé incluso hasta los seis meses. En cuanto a los niños, pueden recibir la vacuna recién a partir de los seis meses en adelante”.

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La recomendación del doctor Castro es que los niños reciban la vacunación lo antes posible, atendiendo a que tarda unos 14 días para que haga efecto en el organismo. “La única recomendación para no aplicar la vacuna es si el niño tiene fiebre. Después, no hay otra situación que impida que sea vacunado”.

Para finalizar, el doctor reiteró que es importante el uso de tapabocas, ventilar los lugares cerrados y guardar reposo en caso de estar con alguna enfermedad respiratoria.