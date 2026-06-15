MOPC ejecutó operativo para retirar carteles de gran porte en San Bernardino

Los trabajos se realizaron el pasado jueves en la vía de acceso a la ciudad veraniega, en el marco de las obras de la Red Vial Estructurante. Para garantizar la seguridad durante las tareas, se contó con el apoyo de la Patrulla Caminera y obreros, que se encargaron de ordenar el tránsito y orientar a los conductores.

Desde la cartera estatal señalaron que las estructuras retiradas no contaban con la autorización correspondiente para permanecer dentro de la franja de dominio, por lo que se procedió a su desmontaje. Asimismo, adelantaron que estos controles y retiros seguirán ejecutándose en diferentes departamentos del país.

La medida se produce días después del escándalo generado por la aparición de imágenes consideradas ofensivas en la zona primaria de Ciudad del Este, Alto Paraná.

A partir de ese episodio, el MOPC reforzó las verificaciones sobre la instalación de carteles y estructuras publicitarias ubicadas en espacios bajo su administración.

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Avanzan obras de la Red Vial Estructurante

El retiro de los carteles se realizó en una zona donde también avanzan importantes trabajos viales.

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El proyecto de la Red Vial Estructurante contempla la construcción de dos corredores estratégicos sobre la Ruta PY02.

El primero corresponde al acceso a la Ruta PY02 y partirá desde el kilómetro 41, incluyendo una nueva variante que conectará con Areguá.

El segundo corredor abarcará el acceso a San Bernardino desde el kilómetro 43, donde se prevé la duplicación de carriles, mejoras urbanísticas y accesos directos para optimizar la circulación vehicular.

Entre las obras más relevantes figura una autopista urbana elevada de 3,6 kilómetros de extensión, que contará con dos calzadas y dos carriles por sentido de circulación.

La estructura unirá importantes arterias de la zona y se convertirá en una de las mayores infraestructuras de este tipo construidas en el país.

Según datos oficiales, la instalación de pilotes para sostener la futura autopista registra actualmente un avance cercano al 25%.

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