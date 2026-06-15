Villarrica: Reactivan albergue para personas en situación de calle

La Municipalidad de Villarrica puso nuevamente en funcionamiento el albergue transitorio para personas en situación de calle como medida preventiva ante la ola de frío que afectará a gran parte del país durante los próximos días.

El refugio está ubicado en el barrio Estación, en el predio del antiguo ferrocarril, y permanecerá abierto mientras persistan las bajas temperaturas, según informó la Dirección de Bienestar Social del municipio.

El encargado de dicha dependencia, Even Figueredo, explicó que con la iniciativa buscan brindar protección a las personas más expuestas a las inclemencias del tiempo, garantizándoles un lugar seguro donde pasar la noche.

Lea más: Habilitan albergue de la SEN en Costanera de Asunción ante posible regreso del frío

Para el efecto, la comuna trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional, a través de las distintas comisarías de la ciudad y de las compañías rurales, que colaboran en la identificación y traslado de personas que pasan la noche en la vía pública.

Figueredo señaló que cuando vecinos detectan a personas en situación de calle, pueden comunicarse con la comisaría jurisdiccional correspondiente, cuyos agentes se encargan de trasladarlas hasta el albergue.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El refugio abre sus puertas diariamente a partir de las 19:00 y cuenta con las condiciones necesarias para recibir a quienes requieran asistencia durante las noches más frías, explicó Figueredo.

Dispone de diez camas con sábanas y frazadas, aunque la capacidad podrá ampliarse en caso de que la demanda aumente, añadió.

Lea más: Villarrica: reabren albergue transitorio para personas en situación de calle ante pronóstico de nuevos temporales Este artículo tiene 1 año de

Además del alojamiento temporal, las personas acogidas reciben una cena al ingresar y desayuno antes de retirarse al día siguiente. El lugar también dispone de sanitarios y espacios adecuados para que los beneficiarios puedan asearse y resguardarse de las bajas temperaturas.

Desde la Dirección de Bienestar Social destacaron que el trabajo conjunto con la Policía Nacional ha permitido fortalecer la respuesta institucional y llegar con mayor rapidez a quienes necesitan ayuda. En ese sentido, Figueredo apeló a la solidaridad ciudadana para identificar casos de personas expuestas al frío y dar aviso oportunamente a las autoridades.

Indicó además que la ciudadanía puede comunicarse directamente con la Dirección de Bienestar Social a través del número telefónico 0975-361661 para reportar la ubicación de personas en situación de calle. Incluso, explicó que los vecinos pueden enviar fotografías o referencias del lugar donde se encuentra la persona para facilitar la intervención de los funcionarios municipales.