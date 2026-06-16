Sindicalista docente señala debilidades del sistema tras caso de 250 títulos falsos

El ministro de Educación, Luis Ramírez, informó sobre la detección de 250 títulos falsos en la carrera de Ciencias de la Educación.

En ese contexto, el docente jubilado y sindicalista Roberto Ayala criticó la debilidad del sistema educativo y sostuvo que existe falta de compromiso patriótico entre los responsables de los organismos encargados de habilitar universidades y acreditar sus carreras.

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“Por sobre todo, considero que debe existir responsabilidad patriótica. Aquí falta ese compromiso. Si las personas encargadas de gestionar las instituciones, donde las normas están bien claras y no las aplican en cada nivel, nunca lograremos transparencia. Esta depende, en gran medida, de la honestidad de quienes dirigen las entidades”, señaló Ayala.

El docente afirmó que el problema no radica en la falta de reglamentación, sino en su correcta aplicación y control.

Explicó que todo el proceso debe verificarse rigurosamente, desde la emisión del título por las instituciones formadoras hasta el visado final que permite el ejercicio profesional.

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En ese recorrido intervienen distintas instancias del sistema educativo, como la habilitación de la universidad a cargo del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la acreditación de la carrera por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), lo que garantiza la validez de la formación académica.

“Las reglas existen. Lo que falla es la actuación de quienes deben hacerlas cumplir. Si se aplican correctamente en cada instancia —desde la emisión del título hasta la intervención del CONES y la ANEAES— el sistema funcionaría”, expresó.

Finalmente, sostuvo que las falencias en los mecanismos de control facilitan estas irregularidades, que dañan la credibilidad del sistema educativo. Por ello, pidió reforzar los procesos de verificación y garantizar mayor rigor institucional para evitar nuevos casos de títulos falsificados.