Detienen a un policía Lince en Santaní: ¿Por qué lo aprehendieron?

Una comitiva fiscal-policial detuvo esta mañana a un personal de la Policía Motorizada (Lince) por una denuncia presentada en su contra por un supuesto hecho de robo denunciado en la Comisaría 19ª de Tacuara, luego de un altercado entre el denunciante y el denunciado. El caso está siendo investigado por el fiscal Rusbell Benítez de Santaní.

El procedimiento se realizó en el domicilio de la persona detenida, ubicado en la compañía Punta Suerte, a unos 200 metros de la ruta PY08 de esta jurisdicción. Se trata del suboficial ayudante Julio César López, de 23 años, afincado en el lugar del allanamiento, quien presta servicios en la unidad motorizada con sede en la Comisaría 8ª de Santaní.

El aprehendido fue denunciado por Ángel Daniel Jaime, de profesión abogado y vecino del uniformado, quien, según la acusación presentada, señaló que el agente de Lince le había sustraído dinero en efectivo por valor de G. 1.500.000 y un aparato celular en la vía pública, tras un altercado ocurrido en un local de venta de comidas.

Allanamiento

La comitiva fiscal y policial interviniente estuvo integrada por efectivos de la Comisaría de Tacuara, con apoyo de personal de Investigación Regional San Estanislao, encabezado por el agente fiscal de la causa, Rusbell Benítez. Al término de la intervención, el representante del Ministerio Público dispuso que el detenido sea trasladado hasta la sede de la Comisaría de Santaní para ponerse a disposición del Juzgado.

Imagen de circuito cerrado

En una imagen captada a través de una cámara de circuito cerrado, a la que accedieron los investigadores, se observa que efectivamente en el local de venta de comidas estaban cuatro personas, entre ellas el denunciante y el personal de Lince, quien en un momento dado le propinó un golpe de puño a Daniel Jaime.

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Esto aparentemente se habría producido luego de una acalorada discusión que mantuvieron ambos protagonistas. Sin embargo, el presunto robo de dinero no se produjo en este lugar, sino en la vía pública, cuando ambas personas ya se habían retirado del recinto donde aparentemente comenzó el problema.

Con respecto a la denuncia y a su detención, el aprehendido negó categóricamente que haya robado al denunciante y dijo que, en su momento, va a estar aclarando todo lo sucedido.