Imputan al padrastro de una niña por un presunto hecho de abuso sexual en Santaní

El acusado está imputado por abuso sexual en niños, con pedido de prisión preventiva, debido a la gravedad del caso. En estos momentos, el aprehendido se encuentra recluido en el calabozo de la comisaría 8ª de Santaní.

Según la denuncia presentada en la Unidad Nº 2 de la Fiscalía de Santaní, a cargo de la agente fiscal Lilian Ruiz, el suceso habría ocurrido en la misma casa donde vive la pareja con su hija. Conforme a la manifestación de la denunciante, la niña le comentó que su padrastro le había manoseado en estos días y que ya no quería estar cerca de él por temor a su comportamiento, por lo que inmediatamente le comunicó a la comisaría de la zona para pedir su detención.

Tras la denuncia relacionada con el grave hecho, la Policía detuvo a esta persona en la vía pública cuando el sindicado estaba huyendo del lugar sobre una motocicleta con la intención de evitar su aprehensión.

Imputación con pedido de prisión preventiva

Sobre el hecho, la fiscal interviniente Lilian Ruiz comentó que el denunciado fue imputado con pedido de prisión preventiva al juez de turno, teniendo en cuenta que se trata de un tema sumamente grave y merece ser tomado con mucha seriedad para que el hecho tenga el tratamiento adecuado, utilizando todas las herramientas legales correspondientes, enfatizó.

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Muchas denuncias

Por otra parte, la fiscal Ruiz manifestó su preocupación por el aumento de los casos de abuso sexual en niños y adolescentes, señalando que algo no está funcionando bien en la sociedad, y lo más grave es que ocurre dentro del propio entorno familiar, por lo que se deben tomar medidas para evitar este tipo de sucesos que están causando graves daños a la población en todos los aspectos, aseveró.

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“Realmente no sabemos qué está sucediendo con nuestra gente para cometer algo tan delicado en perjuicio de nuestros niños y adolescentes, por lo que es necesario tomar en serio esta situación como familia para tratar de combatir con mucha responsabilidad los hechos que puedan poner en peligro a nuestra sociedad”, agregó la agente del Ministerio Público.