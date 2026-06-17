Fiesta de San Juan: lo que tenés que saber para disfrutar de las comidas típicas

Las fiestas de San Juan son sinónimo de tradición, juegos populares y una mesa repleta de comidas típicas. Mbejú, pajagua mascada, pastel mandi’o y otros platos forman parte de una celebración profundamente arraigada en la cultura paraguaya. Sin embargo, especialistas recuerdan que el disfrute no debe traducirse en excesos que puedan afectar la salud.

La doctora Rosa Vega, coordinadora de la Unidad de Endocrinología del Hospital IPS Ingavi, señaló que estos alimentos pueden formar parte de una alimentación equilibrada, siempre que se consuman con moderación y dentro de una planificación adecuada.

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El problema no son las comidas típicas, sino los excesos

Según explicó la profesional, muchas de las preparaciones tradicionales contienen elevadas cantidades de almidón, harina de maíz, queso y grasas. Además, varias de ellas se elaboran mediante frituras, lo que incrementa su aporte calórico.

Por ese motivo, recomendó optar por versiones horneadas cuando sea posible y evitar consumir varias porciones de distintos platos en una misma comida, una práctica habitual durante las celebraciones de San Juan.

La especialista enfatizó que no es necesario privarse completamente de estos alimentos. La clave está en controlar las cantidades y evitar que una noche de festejo se convierta en una jornada de excesos.

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Cómo disfrutar de San Juan sin remordimientos

Entre las recomendaciones más importantes figura no llegar con hambre a las reuniones familiares o comunitarias. Consumir previamente una comida equilibrada con verduras, proteínas y suficiente agua puede ayudar a controlar mejor el apetito.

También aconsejó elegir una sola porción de las comidas típicas, evitar repetir y no acumular varios alimentos ricos en harinas o almidones en el mismo plato.

“Una porción pequeña puede aportar una cantidad importante de calorías y carbohidratos”, advirtió Vega, al insistir en que la moderación es fundamental, especialmente para las personas con diabetes o con factores de riesgo metabólico.

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Qué tomar durante los festejos

Las bebidas también juegan un papel importante durante las celebraciones. La recomendación principal es utilizar el agua como fuente de hidratación.

En contrapartida, los especialistas sugieren limitar el consumo de gaseosas azucaradas, jugos industrializados y bebidas alcohólicas, ya que pueden favorecer aumentos bruscos de glucosa y sumar calorías innecesarias.

Una caminata puede marcar la diferencia

Otro aspecto que suele quedar relegado durante las festividades es la actividad física. Sin embargo, mantener el movimiento ayuda a compensar parte de los excesos alimentarios.

La endocrinóloga indicó que realizar una caminata después de las comidas favorece el control de la glucemia y mejora el aprovechamiento de la glucosa por parte del organismo.

Además, recordó que quienes siguen tratamientos médicos deben respetar los horarios de medicación o de aplicación de insulina, incluso durante las celebraciones.

Tradición sí, pero con equilibrio

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) destacan la importancia de preservar las costumbres nacionales sin descuidar los hábitos saludables.

El mensaje de los especialistas es que disfrutar del mbejú, la pajagua mascada o el pastel mandi’o no tiene por qué convertirse en un problema. Con porciones moderadas, buena hidratación y algo de actividad física, es posible celebrar San Juan y disfrutar de sus sabores más tradicionales sin que la salud pague las consecuencias.