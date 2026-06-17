Mirá cómo la Luna se “junta” con Venus y Júpiter

Este miércoles nos encontramos con una postal astronómica. Una serie de fotografías captadas por ABC muestran una imponente conjunción planetaria: la Luna apareció cerca de los planetas Venus y Júpiter.

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A pesar de la presencia de algunas nubes bajas, el fenómeno pudo ser apreciado a simple vista. En comunicación con ABC, Rodrigo Servín, conocido difusor de la astronomía en Paraguay, explicó que, aunque desde nuestra perspectiva terrestre los astros parecen estar pegados, la realidad espacial es muy distinta.

Servín señaló que la noche de este miércoles representa el momento de máximo acercamiento visual de la conjunción. Con el correr de las horas y a partir de mañana, los cuerpos celestes comenzarán a distanciarse ante los ojos de los observadores.

“Están a millones de kilómetros de distancia entre sí. Desde la Tierra lo vemos como si estuvieran pegados por un efecto óptico de nuestro punto de observación, nada más que eso. Mañana cada uno sigue su camino en el mes y la posición va a cambiar”, aclaró el especialista para desmitificar que exista una cercanía real en el espacio.

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Servín comentó que estos fenómenos son cíclicos y comunes. De hecho, reveló que la noche anterior (martes) se produjo una conjunción con Mercurio, la cual pasó desapercibida debido a que dicho planeta se oculta muy rápido en el horizonte una vez que oscurece.

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Un dato curioso que dejó el análisis del experto es cómo cambia la visualización de la conjunción según la ubicación geográfica del observador. Aunque el fenómeno ocurre el mismo día para todos los habitantes de la Tierra, el paisaje cambia de acuerdo al hemisferio.

En Paraguay, Hemisferio Sur: La disposición de la Luna creciente junto a los planetas forma una silueta similar a una sonrisa o “carita feliz”.

En el Hemisferio Norte: El fenómeno se observa de forma invertida, aseimilándose más bien a una “ceja” o estructura hacia abajo.

“Antes la gente no le daba tanta atención a estos eventos. Hoy tengo el teléfono lleno de mensajes de personas sorprendidas por lo hermoso que se ve el cielo. Es fantástico que volvamos a mirar hacia arriba”, reflexionó Servín.