Productores de Coronel Bogado celebrarán exitosa cosecha de la Mandioca

Este viernes 19 de junio se realizará la segunda Fiesta de la Mandioca, en la finca del señor Ramón Vallejos, ubicada en la compañía San Roque Antequera del distrito de Coronel Bogado, en Itapúa. La celebración es organizada por el Comité de Productores de San Roque Antequera y la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El evento abrirá al público desde las 8:00, con una feria gastronómica que tendrá como protagonista a alimentos derivados de la mandioca. Además habrá queso, pan, lomito, hamburguesa, mbeju de colores, helado, budín, pizza, entre otras delicias, todas hechas con base de mandioca.

El acto oficial está previsto para las 10:00, con presencia de autoridades locales, y se aguarda al ministro del MAG, Carlos Giménez. Para el mediodía realizarán asado a la estaca para el almuerzo.

Por la tarde, a partir de las 14:00, se esperan divertidos concursos, como el de pelar mandioca, acarreo de mandioca y el premio a la producción más pesada de la temporada. La celebración terminará con una fiesta bailable.

Lea más: San Juan del Centro: Encarnación inundará las calles con tradición, cultura y exquisita gastronomía

Producción de mandioca

El director de la regional Sur en Itapúa del DEAg, ingeniero Diosnel Bareiro, manifestó que este año mejoró sustancialmente la producción del tubérculo. El año pasado los productores tuvieron problemas con plagas que generaron una baja producción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comité aglutina a 40 productores que tendrían aproximadamente 60 hectáreas de cultivos de mandioca.

El promedio de productividad estaría entre 30.000 y 35.000 kg por hectárea, según detalló Bareiro. Este ascenso tiene como número de referencia anterior los 20.000 kg por hectárea.

El referente local del MAG explicó que la producción alcanzaría las 1.000 toneladas, que son distribuidas en los mercados de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Lea más: San Juan diurno: preparan tercera edición de la fiesta de las comidas típicas en Encarnación

La mandioca

La mandioca es una raíz tuberosa comestible —también conocida como yuca— proveniente de un arbusto perenne originario de América del Sur. Es una hortaliza rica en carbohidratos, versátil en la cocina y un alimento fundamental por su alto aporte de energía y bajo costo.

En regiones de América del Sur como Paraguay, Argentina y Brasil, se la conoce popularmente como mandioca (en guaraní: mandi’o). En el resto de América Central, el norte de Sudamérica y las Antillas, su nombre común es yuca.

Es un alimento altamente energético gracias a su contenido de almidones. Es ideal para dietas sin gluten, aunque es baja en proteínas y fibra. Se cocina de manera similar a la papa. Se puede hervir, freír, hornear o utilizar para hacer harinas y almidones.