Pescadores de Ayolas afirman que el “país maravilla” de Peña no llega a los ribereños

El dirigente del sector pesquero del asentamiento de Atinguy, Tomás Bogado, cuestionó duramente el discurso presidencial y señaló que numerosas familias continúan sumidas en una profunda crisis económica. Según indicó, la falta de trabajo y de infraestructura básica mantiene a muchos pobladores en condiciones precarias, pese a los reiterados anuncios de progreso realizados por el Gobierno.

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“No es como usted dice, señor presidente. Acá, su gente desde hace mucho tiempo sufre una crisis total, sin electrificación, sin trabajo, viviendo en la miseria, mientras que usted se pasa viajando por otros países. Usted no sabe cómo se vive en esta zona”, expresó Bogado.

El representante de los pescadores manifestó además que la actividad pesquera atraviesa una situación crítica debido a la presencia de algas que cubren amplios sectores del río Paraná, impidiendo el normal desarrollo del trabajo. A pesar de los reiterados pedidos de limpieza del cauce y de asistencia para el sector, afirmó que las respuestas de las instituciones estatales siguen sin llegar.

Bogado señaló que la falta de voluntad política obliga a numerosas familias a depender de la entrega de kits de víveres por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), una situación que, según afirmó, refleja el abandono que sufren los trabajadores vinculados a la pesca.

Falencia en salud

A las dificultades económicas se suman las falencias en el sistema de salud. El dirigente denunció que tanto el Hospital Integrado de Ayolas como la Unidad de Salud Familiar (USF) de Atinguy enfrentan constantes carencias de médicos y medicamentos, situación que obliga a los pacientes a trasladarse hasta San Juan Bautista, Encarnación o Asunción para recibir atención especializada.

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Según sostuvo, la realidad cotidiana de los pobladores contrasta con el escenario de crecimiento y bienestar expuesto por el Ejecutivo, ya que muchas familias siguen enfrentando dificultades para acceder a empleo, salud y educación.

“No es justo, señor presidente, que tengamos que vivir así; nosotros también queremos vivir como la gente, como usted también vive. Denos salud, educación, trabajo. Ahora llegan las vacaciones de invierno y no contamos con el sustento para nuestros hijos, mientras que no acceden al Programa Hambre Cero”, concluyó.