Falta de vacunas, medicamentos y personal en el hospital San Pablo de Asunción

Varios son los hospitales que hoy carecen de todo tipo de medicamentos a nivel nacional tanto dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Además, en las últimas semanas, con la llegada e instalación del frío, las enfermedades respiratorias se viralizan facílmente.

El Hospital San Pablo es uno de lo centros de atención afectados, donde incluso no cuentan con la vacuna Tdap, que protege del tétanos, la difteria y la tos ferina o pertussis, y se aplica principalmente a las embarazadas, que si bien no es un requisito ineludible para las césareas, hoy no cuentan con la misma, indicó el director médico del hospital, Vicente Vega.

“Está faltando, pero eso es un faltante que se está dando a nivel país, que se están haciendo las gestiones necesarias para poder contar con esas vacunas. En caso de la vacuna antitetánica en forma aislada, es una opción. No es una condicionante de no hacer la cirugía, es cierto, la antitetánica sí se se aplica en forma aislada la vacuna. La combinación de todas en una sola es la que no tenemos. Pero la antitetánica en sí, una sola, sí tenemos”, precisó.

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Faltante de salbutamol y calcio

Contó que el reactivo de calcio está en falta también en el laboratorio, que sirve para el dosaje de calcio en la sangre, como también cuentan con escasez de calcio para suministro vía oral, que sirve como electrolito.

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Otro medicamento en falta es el salbutamol, lo que explicó que se debe a la época del año, que debido al frío aumentan los contagios de enfermedades respiratorias y este medicamento es el que se utiliza para los escenarios de crisis, aunque dijo que cuentan con bromuro de ipratropio que es un aliado ante estos casos.

Tras la aprobación de la reducción de la carga horaria de los médicos, Vega admitió que eso repercutió en la falta de personal, por lo que tuvieron que reorganizarse, pero en algunos casos quedaron con escasez de profesionales, por lo que ahora solicitan la contratación de al menos cinco pediatras. También les falta cubrir con enfermeros y enfermeras los servicios de salud.

“Hace unos días hemos recibido también contrato de personal de blanco en enfermería, hemos recibido una cantidad que hemos distribuido en unas áreas, pero siempre hay que entender que el personal de blanco, como toda persona, todo ser humano, siempre uno tiene que entender que uno puede tener inconveniente uno enferma, tiene otro inconveniente y siempre quedan los huecos pendientes”, puntualizó.