Asegurados denuncian falta de medicamentos en IPS de Caacupé

Las quejas por la falta de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas son una constante en los últimos días entre pacientes de la clínica del IPS en Caacupé. Entre los fármacos cuyo faltante fue reportado se encuentran el losartán, utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial, y la metformina, medicamento ampliamente empleado por pacientes con diabetes.

La situación genera inquietud debido a que se trata de medicamentos de uso permanente, cuyo suministro regular resulta fundamental para evitar complicaciones de salud y mantener controladas estas patologías.

Inés Gómez, paciente, afirmó que en varias ocasiones tuvo que comprar los medicamentos para no interrumpir su tratamiento.

Consultada sobre el faltante, la directora del IPS, Doricel Ferreira, explicó que la reposición de medicamentos se realiza habitualmente entre el 10, 15 y 20 de cada mes, por lo que esperan normalizar el abastecimiento con la provisión de nuevos lotes.

Asimismo, adelantó que la institución aguarda la concreción del proyecto de construcción de un hospital para la previsional en la capital cordillerana, iniciativa que permitiría ampliar y fortalecer los servicios para los asegurados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: IPS disparó hasta G. 2 millones el pago por limpiador en apenas once meses

No le preocuparía recibir visita sorpresa de autoridades

Ferreira dijo que no le preocupa la posibilidad de recibir una visita sorpresa del presidente del Consejo de Administración del IPS, doctor Isaías Fretes. Dijo que considera que el funcionamiento general del centro asistencial es adecuado, pese a que ocasionalmente se registren faltantes de medicamentos.

Reconoció, sin embargo, que resulta difícil controlar todos los aspectos del servicio debido a la alta concurrencia de pacientes provenientes de distintas ciudades del departamento de Cordillera.

Lea más: Hospital Regional de Caacupé, abandonado por el Estado pese a promesas de reforma