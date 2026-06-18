Hospital de Coronel Bogado: reclaman que baño de pabellón pediátrico siga clausurado hace un año

Usuarios del Hospital Distrital de Coronel Bogado (HDCB) reclamaron las malas condiciones del pabellón pediátrico, puntualmente eb relación al baño, que continúa clausurado hace un año. Además, parte del pasillo de espera también está clausurado debido al levantamiento y agrietamiento de la cerámica del piso.

El concejal departamental Óscar Flecha habría constatado la situación, luego de que pobladores de la zona le hicieran llegar los reclamos.

Además, tomó registro de que en algunos consultorios existen filtraciones y, en consecuencia, las paredes se ven afectadas por la humedad.

Este pabellón pediátrico es relativamente una estructura más nueva que el HDCB, ya que fue inaugurado en el año 2020, con una inversión de G. 384.268.712, financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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Clausura de espacios

El director del HDCB, doctor Manuel Codas, indicó que las zonas clausuradas están delimitadas para evitar accidentes, entendiendo que en el sitio se atiende a niños.

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Sobre el baño, indicó que está clausurado intermitentemente, con reparaciones constantes, pero que necesitaría una intervención integral.

El director explicó que esta semana se realizaron inspecciones en la zona para determinar el presupuesto necesario para el trabajo integral. El médico sostuvo que el trabajo afectaría a varias zonas de este pabellón, según la observación que le realizaron.

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Sin plazo definido

Codas explicó que existe un compromiso por parte del Consejo de Salud del distrito, presidido por el intendente Héctor Céspedes (PLRA). Sostuvo que reiteran el pedido, pero que la respuesta depende de la disponibilidad presupuestaria y de la prioridad que le den a esta necesidad.

Explicó que aparentemente la construcción se realizó en una zona muy baja, lo que generó problemas con las conexiones de caños de agua. Esto provoca filtraciones y, en consecuencia, que haya pérdidas de agua y grietas en los suelos.

Este sector del HDCB brinda servicios de Urgencias y Ambulatorios en pediatría. Cuenta con 14 rubros médicos y 20 de enfermería, según detalló el director. El centro asistencial brinda más de 100 mil atenciones anuales y es el centro asistencial de referencia para distritos como Coronel Bogado, San Cosme y Damián y General Delgado.