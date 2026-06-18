Interpol detuvo a dirigente deportivo en Encarnación por una causa en Argentina por tráfico de droga

El dirigente deportivo Francisco Javier Hermosa Núñez (64), alias “Kiko”, fue detenido la noche de este martes en el microcentro de la ciudad de Encarnación, frente a su domicilio, por agentes de la Oficina Regional en Itapúa de la Interpol. El sexagenario tenía una notificación roja y era requerido por la justicia argentina en una causa por “contrabando de importación de estupefacientes”.

Los intervinientes dieron cumplimiento al oficio judicial N° 1837/2026, emitido el 5 de junio de 2026, mediante el cual la jueza penal de Garantías de la Oficina de Atención Permanente, Alicia Pedrozo Berni, solicitó la detención de Hermosa Núñez con fines de extradición.

La orden de detención en el vecino país fue emitida el 20 de marzo de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, provincia de Misiones, firmada por el Dr. Luis Villanueva.

El detenido quedó a disposición de la justicia, que tramitará el proceso de extradición. La causa por la que es investigado en el vecino país no prescribe y tendría una pena estimada de hasta dos años de privación de libertad.

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El caso investigado

Las autoridades del vecino país exponen que, en fecha 7 de diciembre de 2025, el señalado Javier Hermosa fue inspeccionado en un control rutinario sobre el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, cuando intentó ingresar a la ciudad de Posadas en su vehículo particular.

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Hermosa Núñez viajaba con una acompañante a bordo de un rodado de la marca Toyota, con matrícula NAO 903. La otra persona fue identificada como Luciene Fernández de Medeiros Sousa, quien, según el informe, llevaba una mochila entre las piernas.

Los funcionarios de Aduana hallaron en el interior de esta mochila un paquete con 1,062 kg de cocaína.

Según detallan en el informe, el sindicado se fugó del sitio de la intervención, que sería el Área de Control Integrado de la Aduana, en la cabecera del puente internacional del lado argentino.

El dirigente deportivo es investigado por contrabando de importación de estupefacientes agravado por su inequívoco destino de comercialización, atento a su calidad de tentativa. Hermosa fue presidente de la Federación Encarnacena de Vóley en la ciudad.