IPS: la lista de insumos y medicamentos eliminados del vademécum

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), aprobó ayer, durante su última sesión, la exclusión definitiva de 939 insumos y medicamentos del vademécum. Se trata de 916 insumos del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos de la institución y 23 medicamentos que forman parte de la lista básica del seguro social.

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La medida, que ha sido formalizada tras varias semanas de conversaciones médicas y sociedades científicas, representa una reestructuración significativa en el suministro de insumos del ente previsional. El presidente del IPS, Isaías Fretes, aseguró en diversas ocasiones que con la exclusión de estos ítems que fueron catalogados como inútiles ante el avance médico, se logrará un ahorro significativo para la institución.

Insumos médicos quirúrgicos: estos son los ítems eliminados

La lista de artículos excluidos abarca una amplia gama de dispositivos médicos y suministros de laboratorio. Según el análisis de la lista consolidada, se han identificado afectaciones directas en servicios de complejidad como:

Cardiocirugía: 38 ítems excluidos.

Traumatología: 37 ítems excluidos.

Cirugía Vascular: 30 ítems excluidos.

Laboratorio: 44 ítems excluidos.

El análisis técnico revela que 272 ítems del total fueron catalogados sin una dependencia específica en el listado oficial, incluyendo diversos materiales de uso corriente como sondas, catéteres, hojas de bisturí y equipos de infusión, que supuestamente ya no se ajustan a la realidad médica moderna.

¿Qué medicamentos fueron excluidos del vademécum?

El Consejo de Administración del IPS aprobó también la exclusión de 23 ítems del vademécum de medicamentos. La lista incluye desde analgésicos y tratamientos respiratorios hasta componentes críticos del esquema nacional de vacunación.

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Entre los medicamentos y biológicos que ya no formarán parte de la cobertura se encuentran fármacos de uso común en diversas especialidades médicas:

Tratamientos y alivio sintomático: La lista incluye la Betametasona , Ciclobenzaprina (relajante muscular), Ivermectina y el Mebendazol + Tiabendazol para el control de parásitos. También se eliminan fórmulas combinadas como Polimixina B + Neomicina + Dexametasona (usada habitualmente en afecciones oftálmicas/ópticas) y Serenoa Repens (utilizada para tratar síntomas urinarios relacionados con la próstata).

Salud respiratoria y neurológica: Se han retirado los expectorantes y mucolíticos para niños ( Ambroxol/Bromhexina ), el Glicerofosfato y el Haloperidol Decanoato , un antipsicótico fundamental para pacientes con trastornos psiquiátricos crónicos.

Cuidados críticos: El vademécum también prescinde del Pancuronio Bromuro , un bloqueador neuromuscular de vital importancia en las unidades de terapia intensiva.

Suplementación: La previsional dejará de suministrar Polivitamínicos con o sin minerales.

Quizás el punto más sensible de esta medida es la exclusión de una extensa lista de biológicos esenciales para la prevención de enfermedades infecciosas. La lista de vacunas que salen del vademécum del IPS incluye:

Esquema infantil y general: La vacuna BCG, DPT, Sabin, Antisarampionosa, Antitetánica, Antivaricela y Antihaemophilus B.

Vacunas específicas: La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la vacuna contra el Dengue (virus vivos atenuados), la vacuna Antigripal y la PVC 13 (Neumocócica conjugada).

Sobre la lista de vacunas que se consideran vitales y son parte del esquema básico de inmunización nacional, desde el IPS explicaron que desde hace tiempo estos biológicos son proveídos por el Estado a través del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y, que su exclusión del vademécum tan solo representa una limpieza, no así una eliminación total de estos biológicos en los servicios del IPS. Aseguran que mediante Salud Pública, estas vacunas seguirán disponibles en el IPS.

¿Por qué el IPS eliminó 939 ítems de su vademécum?

La decisión, respaldada por el Consejo de Administración liderada por Isaías Fretes, fue tomada -según las autoridades- para la optimización del vademécum del instituto.

Al anunciar esta medida, el presidente había dicho que existe una gran lista de insumos y medicamentos que “se compran al santo botón”, debido a que el avance médico es constante y la utilización de al menos mil ítems de la lista era nula o casi nula en los servicios del IPS.

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Esta medida genera expectativas sobre cómo la institución suplirá la falta de estos insumos en los quirófanos y unidades de cuidados intensivos, donde especialidades como la neurocirugía y la cardiocirugía dependen de materiales especializados para la realización de procedimientos quirúrgicos.

La resolución, que entra en vigor de manera inmediata, obliga a las dependencias hospitalarias a ajustar sus requerimientos y protocolos de atención ante la nueva configuración del vademécum.

IPS avanza en compras unificadas con Salud Pública

Además de oficializar la exclusión de 939 ítems del vademécum de insumos y medicamentos del seguro social, las autoridades del IPS ratificaron ayer, en sesión, la intención de avanzar con la unificación de criterios con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para optimizar las compras y la transparencia en la adquisición de fármacos de alto costo.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, enfatizó que la compra de medicamentos de alto costo, particularmente monoclonales y fármacos oncológicos, requiere un volumen mayor para obtener precios competitivos y condiciones más ventajosas para el Estado.

“No es lo mismo comprar mil galletas que cien mil galletas”, ilustró el titular del IPS al proponer una alianza estratégica para estandarizar las especificaciones técnicas entre instituciones.

Medicinas costarán menos y proceso será más transparente, dicen

Fretes aseguró que al unificar criterios médicos, el IPS y el Ministerio de Salud pretenden reducir los procesos burocráticos y las protestas de empresas oferentes que, ante especificaciones técnicas divergentes, suelen impugnar procesos, retrasando la llegada de insumos esenciales.

El Consejo de Administración hizo hincapié en que la transparencia es el mecanismo más efectivo para asegurar el abastecimiento. Fretes mencionó que ya se están validando las especificaciones técnicas en conjunto con el Ministerio de Salud y otros centros especializados, como el Hospital de Clínicas, para garantizar que el llamado a licitación sea claro, competitivo y difícilmente cuestionable.

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Durante la sesión se enfatizó que al estandarizar las documentaciones y requerimientos, se busca que el proceso de licitación sea fluido. Se destacó que, ante las recientes protestas técnicas, el IPS ha logrado resolver conflictos en tiempos récord —como la resolución de una protesta en apenas 21 días— mediante una gestión directa y transparente con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

De la improvisación a la planificación en IPS

Como resultado de esta mejora en la gestión administrativa y la planificación constante, la institución reportó un avance significativo en la disponibilidad de fármacos.

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística aseveró que gracias a la emisión de órdenes de compra para productos críticos y la concreción de licitaciones en etapa de adjudicación, se proyecta que el faltante de medicamentos de alta rotación se reducirá a un 18%.

Fretes destacó que el instituto ha pasado de una etapa de improvisación a una fase de planificación. Resaltó que el objetivo final de estas compras conjuntas y la depuración de los procesos es que el asegurado encuentre sus medicamentos en las farmacias del seguro social sin sufrir la interrupción de sus tratamientos por deficiencias administrativas.