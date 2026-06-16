IPS aprueba histórica eliminación de 939 insumos y medicinas

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Isaías Fretes, aprobó esta mañana de manera oficial, la exclusión de 916 insumos médicos quirúrgicos y 23 medicamentos del cuadro básico o vademécum institucional.

Esta medida, catalogada como un paso fundamental para la transparencia, busca optimizar los recursos y sanear una estructura de insumos que, según las autoridades del IPS, contenía irregularidades heredadas.

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La decisión, tomada durante la sesión del Consejo de la jornada, responde a una política de “limpieza” iniciada al comienzo de la administración de Isaías Fretes, que asumió en abril como presidente del seguro social. “Se compran al santo botón”, había dicho el médico el 13 de mayo, al anunciar la depuración del vademécum del IPS.

Aseguran significativo ahorro para el IPS

Al excluir insumos que ya no cumplen con los estándares actuales o que presentaban sobrecostos injustificados, el IPS proyecta un ahorro significativo y una mayor eficiencia en la cadena de suministros.

“Estamos culminando un trabajo importantísimo; esto significa un ahorro para la institución pero impensable, encomiable y valiosísimo”, expresó Isaías Fretes durante la reunión de esta mañana.

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Los consejeros estuvieron de acuerdo en que al “limpiar” el cuadro básico de insumos y medicamentos, se registrará directamente un porcentaje más bajo de faltantes.

Hacia un sistema más eficiente

Las autoridades resaltaron que este proceso no es un hecho aislado, sino parte de una revisión continua que debe adaptarse a los avances de la ciencia médica.

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“Este es el primer paso; la medicina es dinámica y esto tiene que continuar para seguir ajustando el cuadro básico. En medicina se estandarizó que cada cinco años se revisan los cambios y los protocolos”, afirmó Fretes.

Fretes enfatizó que esta depuración permitirá que la institución se concentre en lo esencial. “Hay que contar guaraní por guaraní”, señaló, advirtiendo que la institución ya no puede permitirse mantener ítems inútiles mientras los asegurados enfrentan carencias en otras áreas críticas.