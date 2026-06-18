Universidad de Suiza estudiará la situación del transporte de Asunción

El Laboratorio de Transiciones Urbanas Sostenibles (SUT Lab), una alianza científica entre la universidad suiza ETH Zürich, considerada una de las mejores instituciones técnicas del mundo, anunció el inicio de una investigación para analizar la evolución de la oferta de transporte en Asunción y plantear soluciones para los barrios con menor conectividad.

El desembarco de este laboratorio europeo coincide con la nueva Ley de Transporte Público, los planes de renovación de buses y la reciente aprobación del proyecto del tren de cercanías que unirá Asunción con Luque. La investigación apuntará a descifrar cómo la ciudadanía combina la red de buses con las aplicaciones de movilidad para cubrir las deficiencias del sistema actual.

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El SUT Lab trabajará en territorio en coordinación directa con la Municipalidad de Asunción y la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El objetivo es cruzar el conocimiento de los expertos locales con herramientas tecnológicas de vanguardia para mapear los patrones de desplazamiento de los asuncenos: sus rutas, horarios, frecuencias y la duración de sus viajes.

Los ejes principales de la investigación

Esta investigación se enfocará en el mapeo de conectividad. Se buscará identificar los barrios periféricos o vulnerables con baja cobertura de colectivos.

Se evaluará si las plataformas de transporte por aplicación cubren eficazmente las brechas del transporte público tradicional. Y se generará modelos de simulación que sirvan para la toma de decisiones políticas y de planificación urbana.

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Este modelo de análisis basado en datos ya se aplica con éxito en ciudades del continente europeo como Hannover (Alemania), Sevilla (España) y Lisboa (Portugal), donde el SUT Lab analiza el impacto de las grandes inversiones en infraestructura.

Planificar hacia el futuro

El director de Transporte de la Municipalidad de Asunción, Vicente Capello, destacó que la capital afronta desafíos de movilidad críticos al consolidarse como el principal eje del área metropolitana.

Por su parte, el profesor doctor Bryan Adey, especialista en Gestión de Infraestructuras de la ETH Zürich, enfatizó el valor de la simulación espacial. “El sistema de transporte de Asunción está evolucionando rápidamente. Nuestro trabajo previo en Europa demostró lo poderoso que es combinar datos de operadores y conocimiento local para generar evidencia científica que los planificadores municipales realmente puedan utilizar”, señaló.

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Asunción, pionera en Sudamérica

Esta investigación es la primera fuera de la Unión Europea. Se realiza con un fondo benéfico del el Bolt Urban Fund. Eirini Zafeiratou, vicepresidenta de Política y Regulación de Bolt, explicó la elección de la capital paraguaya para el financiamiento del fondo social.

“Asunción representa exactamente el tipo de ciudad donde la investigación rigurosa puede marcar una diferencia real: una ciudad en rápido crecimiento donde la movilidad de plataforma ya es un elemento cotidiano de la red de transporte urbano. Estamos orgullosos de traer este trabajo a América del Sur por primera vez”, concluyó.