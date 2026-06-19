Albirroja: cuántas pantallas estarán hoy en el centro y dónde

La Selección Paraguaya enfrenta a Turquía a las 00:00 y el centro de Asunción se está preparando para nuevamente acompañar a la afición albirroja y el sueño mundialista. En el marco de “El centro alienta”, ya se cerraron numerosas calles en zona de las cuatro plazas del microcentro y se instalaron tres pantallas gigantes.

Las pantallas están instaladas en:

Palma e Independencia

Palma y Alberdi

Chile y Presidente Franco

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Además, la organización detalló que habrá un puesto médico ubicado en Estrella, frente a la Plaza de la Democracia. Los sanitarios estarán en Alberdi y Estrella y también detrás del Panteón Nacional.

Tanto Estrella como Palma ya se volvieron netamente peatonales, desde Yegros hasta 15 de Agosto. En toda la zona se instalarán puestos de comidas y bebidas, además de las tradicionales ferias y los negocios gastronómicos ya instalados en toda la zona.

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¿Seguirá la lluvia?

Según indica la Dirección de Meteorología, las condiciones del tiempo mejorarían en la parte final del día en Asunción y el resto del centro, sur y este del país.

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Sin embargo, el sistema de tormentas que afecta a esas zonas esta mañana se trasladaría durante la tarde al norte del país.

La probabilidad de lluvias iría disminuyendo en horas de la noche, por lo cual se espera que ya no se registren tormentas durante el horario del partido.