Nacionales
19 de junio de 2026 a la - 10:59

Albirroja: cuántas pantallas estarán hoy en el centro y dónde

Unicentro Invita alentar a Paraguay en Palma y 15 de Agosto
Así se vivió el debut de la Albirroja la semana pasada en el centro y este viernes nuevamente el Gobierno organiza un evento similar. Fernando Romero

El centro de Asunción ya se está preparando para volver a recibir a cientos de hinchas para ver el partido de la Albirroja contra Turquía esta medianoche. El Gobierno anunció que ya se colocaron tres pantallas gigantes, pese al temporal registrado desde ayer. La fiesta no se suspende por lluvia.

Por ABC Color

La Selección Paraguaya enfrenta a Turquía a las 00:00 y el centro de Asunción se está preparando para nuevamente acompañar a la afición albirroja y el sueño mundialista. En el marco de “El centro alienta”, ya se cerraron numerosas calles en zona de las cuatro plazas del microcentro y se instalaron tres pantallas gigantes.

Las pantallas están instaladas en:

  • Palma e Independencia
  • Palma y Alberdi
  • Chile y Presidente Franco

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Además, la organización detalló que habrá un puesto médico ubicado en Estrella, frente a la Plaza de la Democracia. Los sanitarios estarán en Alberdi y Estrella y también detrás del Panteón Nacional.

Tanto Estrella como Palma ya se volvieron netamente peatonales, desde Yegros hasta 15 de Agosto. En toda la zona se instalarán puestos de comidas y bebidas, además de las tradicionales ferias y los negocios gastronómicos ya instalados en toda la zona.

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¿Seguirá la lluvia?

Según indica la Dirección de Meteorología, las condiciones del tiempo mejorarían en la parte final del día en Asunción y el resto del centro, sur y este del país.

Sin embargo, el sistema de tormentas que afecta a esas zonas esta mañana se trasladaría durante la tarde al norte del país.

La probabilidad de lluvias iría disminuyendo en horas de la noche, por lo cual se espera que ya no se registren tormentas durante el horario del partido.

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