Nacionales
19 de junio de 2026 a la - 09:21

Paraguay vs. Turquía: guía de bloqueos y estacionamiento en el centro de Asunción

Una persona atraviesa la desolada calle Palma, donde ya se encuentra instalada una pantalla gigante para ver el juego entre Paraguay y Turquía.
El microcentro será el punto de encuentro para observar en pantalla gigante el duelo entre Paraguay y Turquía.

La Selección Paraguaya enfrenta a Turquía esta medianoche. Conozca los detalles sobre el operativo de tránsito, los bloqueos de calles y cómo estacionar gratis de forma segura para observar el encuentro en el centro capitalino.

Por Juan Massare

Con motivo del trascendental encuentro entre la Selección Paraguaya y Turquía que se disputará esta medianoche, la Municipalidad de Asunción ha desplegado un riguroso operativo de seguridad vial.

Desde ayer, las autoridades realizaron la instalación de pantallas gigantes y el cierre de importantes arterias, alterando el flujo vehicular en el microcentro capitalino.

La Dirección de Tránsito de Asunción confirmó el bloqueo total de las calles Estrella y Palma, desde la intersección con Independencia Nacional hasta la calle 15 de Agosto.

Asimismo, los cortes se extienden a las siguientes vías:

  • Alberdi
  • Presidente Franco
  • Palma
  • Chile
  • Nuestra Señora de la Asunción
  • 14 de Mayo

Lea más: Atención, conductores: muchas calles de Asunción están cerradas hoy

Para los automovilistas que circulan por la avenida Costanera en dirección al centro, las autoridades recomiendan continuar derecho por Río Ypané hasta llegar a Oliva, o bien salir directamente por Montevideo para evitar las zonas restringidas y agilizar la circulación.

Operativo de seguridad y estacionamiento gratuito

Un despliegue de 120 inspectores de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estará operando en tres turnos rotativos para garantizar la fluidez vehicular y el orden durante toda la jornada.

Daniel Cárdenas, jefe de Operaciones de la PMT, enfatizó el compromiso de las autoridades con la ciudadanía: “Estamos trabajando de forma conjunta con la Policía Nacional y la Policía Municipal de Vigilancia. Vamos a garantizar que todas las personas que hoy se acerquen al centro encuentren un lugar para estacionar de forma libre y gratuita”.

Para asegurar un desarrollo pacífico del evento, la PMT recordó la importancia de cumplir con las normas básicas de tránsito al estacionar:

  1. No obstruir garajes ni salidas de vehículos
  2. Respetar las franjas peatonales
  3. No bloquear rampas destinadas a personas con discapacidad

Lea más: AUDIO: “El Centro Alienta”: Estos serán los desvíos en el microcentro de Asunción

Finalmente, las autoridades fueron contundentes respecto a la presencia de cuidacoches en la zona. Ante cualquier intento de cobro ilegal por estacionamiento, la ciudadanía debe dar aviso inmediato a la Policía Nacional, cuerpo que se encargará de la detención de los infractores.

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