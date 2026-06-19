Paraguay vs. Turquía: guía de bloqueos y estacionamiento en el centro de Asunción

Con motivo del trascendental encuentro entre la Selección Paraguaya y Turquía que se disputará esta medianoche, la Municipalidad de Asunción ha desplegado un riguroso operativo de seguridad vial.

Desde ayer, las autoridades realizaron la instalación de pantallas gigantes y el cierre de importantes arterias, alterando el flujo vehicular en el microcentro capitalino.

La Dirección de Tránsito de Asunción confirmó el bloqueo total de las calles Estrella y Palma, desde la intersección con Independencia Nacional hasta la calle 15 de Agosto.

Asimismo, los cortes se extienden a las siguientes vías:

Alberdi

Presidente Franco

Palma

Chile

Nuestra Señora de la Asunción

14 de Mayo

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Para los automovilistas que circulan por la avenida Costanera en dirección al centro, las autoridades recomiendan continuar derecho por Río Ypané hasta llegar a Oliva, o bien salir directamente por Montevideo para evitar las zonas restringidas y agilizar la circulación.

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Operativo de seguridad y estacionamiento gratuito

Un despliegue de 120 inspectores de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estará operando en tres turnos rotativos para garantizar la fluidez vehicular y el orden durante toda la jornada.

Daniel Cárdenas, jefe de Operaciones de la PMT, enfatizó el compromiso de las autoridades con la ciudadanía: “Estamos trabajando de forma conjunta con la Policía Nacional y la Policía Municipal de Vigilancia. Vamos a garantizar que todas las personas que hoy se acerquen al centro encuentren un lugar para estacionar de forma libre y gratuita”.

Para asegurar un desarrollo pacífico del evento, la PMT recordó la importancia de cumplir con las normas básicas de tránsito al estacionar:

No obstruir garajes ni salidas de vehículos Respetar las franjas peatonales No bloquear rampas destinadas a personas con discapacidad

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Finalmente, las autoridades fueron contundentes respecto a la presencia de cuidacoches en la zona. Ante cualquier intento de cobro ilegal por estacionamiento, la ciudadanía debe dar aviso inmediato a la Policía Nacional, cuerpo que se encargará de la detención de los infractores.