Capitán Bado: altas condenas a implicados en atentado contra jefes policiales

Tras un juicio oral y público, un tribunal de sentencia de la Circunscripción Judicial de Amambay, condenó a tres acusados por un caso de intento de homicidio ocurrido en Capitán Bado y del que fueron víctimas dos agentes policiales.

Los afectados por el fallo son Carlos Villaalta Aquino y Alberto Javier López Ayala, condenados a 20 años de cárcel, además de Edson Da Costa, sentenciado a 18 años de prisión.

Los blancos de ataque de aquel violento episodio registrado en el año 2022, fueron el comisario principal Ramón López Balbuena y el subcomisario Rolando Núñez Sánchez, jefe y subjefe respectivamente de la Comisaría 4ta. de aquella ciudad.

El tribunal que juzgó a los hoy condenados, estuvo integrado por los jueces Marcelina Quintana, como presidenta, Mario Peralta y Abel Molinas mientras que la acusación estuvo a cargo a las fiscalas Sarita Bonzi y Ester Giménez.

Los miembros del colegiado, concluyeron que se consideró acreditada la participación conjunta de los acusados en el hecho, con una distribución de funciones y un acuerdo común para la ejecución del ataque.

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Antecedentes del caso

Según el relato de las representantes del Ministerio Público, en fecha 12 de abril de 2022, poco antes de las 11:30, los hoy condenados llegaron a bordo de una camioneta al lugar donde se encontraban los agentes policiales.

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Los ocupantes del rodado efectuaron múltiples disparos contra el vehículo en el que se encontraban los uniformados que sobrevivieron al atentado. Los criminales utilizaron armas de grueso calibre para perpetrar el ataque, según concluyeron los investigadores.