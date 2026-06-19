¿Cómo está monseñor Mario Melanio Medina?

Ante la preocupación de toda la comunidad católica, el equipo médico del Hospital Geriátrico del Intituto de Previsión difundió este viernes un nuevo informe sobre monseñor Melanio Medina y su estado médico en general.

Según el comunicado, se encuentra con una evolución favorable y se observan mejorías en sus exámenes laboratoriales. “Clínicamente estable, ya se moviliza de la cama. Continúa con antibióticos hasta completar esquema. Ya no requiere cuidados intensivos, pero sigue bajo estricto control médico”, indica el IPS.

El obispo emérito de la diócesis de San Juan Bautista tiene 86 años y su hospitalización fue confirmada ayer debido a una infección no localizada, hipertensión y un cuadro respiratorio.

Defensor de los derechos durante la dictadura

Además de ser uno de los sacerdotes más conocidos a nivel país, monseñor Medina fue un gran defensor de los derechos humanos durante la dictadura. En su momento, fue catalogado como “obispo rojo, comunista, el de las tres MMM”, debido a que siempre acompañó las reivindicaciones sociales y a los campesinos.

Ejerció numerosos roles dentro de la Iglesia católica. Entre otras cosas, fue el primer obispo de la Diócesis de Benjamín Aceval, luego promovido como obispo de San Juan Bautista y Ñeembucú.