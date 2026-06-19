Hallan presunta dinamita en gel durante operativo antidrogas en Iturbe y detienen a dos personas

Un operativo fiscal y policial de gran envergadura permitió desarticular presuntos focos de distribución de drogas en la ciudad de Iturbe, departamento de Guairá, y dejó como resultado la aprehensión de dos personas, además de la incautación de sustancias ilícitas y un potente explosivo de uso industrial.

Los procedimientos fueron encabezados por la agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico, Lucía García, en el marco de una investigación abierta por supuesta transgresión a la Ley N.º 1340/88 de drogas y sustancias peligrosas. Las intervenciones se realizaron de forma simultánea en dos viviendas ubicadas en distintos barrios de la ciudad, con apoyo de efectivos de varias dependencias policiales especializadas.

El primer allanamiento tuvo lugar en una vivienda del barrio San Francisco, propiedad de un hombre identificado como Maximino Duarte, de 58 años que registra antecedentes por un caso de abigeato ocurrido en 1999.

Durante la inspección del inmueble, los intervinientes encontraron dos tiras que contenían nueve dosis o “moñitos” de una sustancia con características similares a la cocaína.

Además, fueron halladas pipas de fabricación casera ocultas dentro de una caja de cigarrillos y una lata de cerveza modificada que presuntamente también era utilizada para el consumo de sustancias.

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Sin embargo, el hallazgo que más llamó la atención de los investigadores fue un objeto de aproximadamente 60 centímetros de longitud y un peso de 1,395 kilogramos, descrito preliminarmente como una presunta dinamita en gel. Ante la peligrosidad del material encontrado, el objeto fue incautado para su análisis y resguardo bajo estrictas medidas de seguridad.

Según informaron fuentes policiales, el propietario de la vivienda ofreció versiones contradictorias sobre el origen del explosivo. Inicialmente manifestó que lo encontró entre residuos, aunque posteriormente habría señalado que otra persona se lo entregó.

Por disposición de la fiscal interviniente, el hombre fue aprehendido en flagrancia y trasladado hasta la sede del Ministerio Público para la realización de las pruebas correspondientes sobre las evidencias incautadas.

De manera paralela, otra comitiva allanó una vivienda situada en el barrio Virgen de Fátima, donde reside una joven de 21 años identificada como Sofía Beatriz Duarte, sin antecedentes penales.

En ese lugar, los agentes encontraron una tapa de biberón de color celeste que contenía en su interior una pasta amarillenta envuelta en una bolsa de polietileno, sustancia que sería compatible con crack. Asimismo, dentro de un termo de color marrón fue localizada una bolsita que contenía hojas secas con características similares a la marihuana.

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Tras el hallazgo de las evidencias, la joven también fue aprehendida y puesta a disposición de la Unidad Fiscal Especializada para la prosecución de las investigaciones.