Asunción: roban motocicleta de estacionamiento de supermercado y caen tras persecución policial

Una motocicleta denunciada como hurtada en el estacionamiento de un supermercado fue recuperada por agentes de la Comisaría 12ª Metropolitana durante un procedimiento realizado en la noche del jueves en la zona de Cañadón Chaqueño, en Asunción.

En el operativo fue aprehendido Mauro Ricardo Estigarribia Sanabria, de 25 años, señalado como presunto responsable del hecho. La víctima fue identificada como Myriam Adolfina Benítez Bogado, de 45 años.

El biciclo recuperado es una motocicleta Maruti HB110 Buzz de color blanco.

Lea más: Detienen a dos hombres con frondosos antecedentes por hurto de compressor

Rastrillaje permitió localizar al sospechoso

El subcomisario José Cabañas explicó que la denuncia fue recibida luego de que se reportara el hurto de la motocicleta en el estacionamiento de un supermercado situado sobre la avenida Artigas.

A partir de informaciones obtenidas en el lugar, los uniformados iniciaron un rastrillaje hacia sectores considerados de escape, entre ellos el barrio San Jorge y la zona de Cañadón Chaqueño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Unos 1.500 metros del lugar del hecho divisamos a una persona que llevaba la motocicleta a su costado”, relató el jefe policial.

Según el informe, el sospechoso abandonó el biciclo al percatarse de la presencia de los agentes e intentó huir hacia una zona de humedales.

Lea más: Detienen a joven y adolescente vinculados a robos en Zeballos Cue

Intentó escapar hacia un humedal

La fuga derivó en una persecución que movilizó a efectivos de distintas dependencias policiales y agentes del Grupo Lince.

Los uniformados lograron interceptar al sospechoso a aproximadamente una cuadra del lugar donde abandonó la motocicleta.

El procedimiento permitió recuperar el vehículo sustraído y poner al detenido a disposición de las autoridades competentes.

Lea más: Caen dos sospechosos de robos de celulares en Asunción, uno tenía orden de captura

Vecinos ya lo habían señalado

Durante la intervención, el subcomisario Cabañas afirmó que el hombre ya había sido mencionado por vecinos en relación con otros hechos ocurridos durante la misma jornada.

“En el transcurso de la tarde, esta persona fue sindicada por vecinos y volvió a cometer otro hecho. Esta vez fue aprehendida con la evidencia en sus manos”, sostuvo.

Sin embargo, el informe policial señala que el detenido no registra antecedentes penales en el sistema informático de la institución.

Lea más: Asunción: falsos clientes asaltan sucursal de Western Union

El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que deberá determinar la situación procesal del sospechoso mientras avanzan las investigaciones sobre el hecho.