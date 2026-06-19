Detienen a dos hombres con frondosos antecedentes por hurto de compressor

Dos hombres fueron detenidos este jueves en el barrio Sagrada Familia de Asunción, en prosecución de un caso de hurto domiciliario denunciado horas antes. Durante el procedimiento, agentes de la Comisaría 20ª recuperaron un compresor de aire acondicionado que había sido sustraído de una vivienda ubicada sobre la avenida Artigas.

Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Luis Amarilla Velázquez, de 35 años, y Axel Enrique Frutos Favero, de 29 años. Ambos poseen antecedentes penales por distintos hechos de robo y hurto, según registros policiales.

La víctima es Sady Rocío Ávalos de Weizenmann, de 35 años, quien denunció la desaparición de un compresor de aire acondicionado de la marca Goodweather de 12.000 BTU.

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Cámaras permitieron identificar a los sospechosos

De acuerdo con el informe policial, la denuncia fue presentada durante la mañana y estuvo acompañada por imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado instaladas en la vivienda.

Según explicó el comisario Víctor Mora, las grabaciones muestran a dos hombres saliendo de la propiedad durante la madrugada.

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“El video que nos acercó la víctima marca las 5:42. No se observa cómo ingresaron, pero sí cuándo estaban saliendo de la casa”, detalló.

A partir de esas imágenes, agentes iniciaron un rastrillaje en la zona y lograron ubicar a uno de los sospechosos sobre la avenida Venezuela y Vía Férrea.

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Fueron sorprendidos desarmando el compresor

La Policía informó que los dos hombres fueron encontrados mientras desmontaban el compresor presuntamente robado.

Durante el procedimiento también fueron incautados varios objetos utilizados habitualmente para forzar accesos o desmontar equipos, entre ellos destornilladores, tijeras, cuchillos y varillas de hierro.

Los sospechosos fueron trasladados hasta la sede policial, donde se verificó su identidad y sus antecedentes judiciales.

Amarilla Velázquez registra un antecedente por robo agravado en 2023, mientras que Frutos Favero cuenta con antecedentes por hurto en 2018, robo en 2021 y nuevos casos de hurto en 2022 y 2025.

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Uno de los detenidos era conocido en el barrio

El comisario Mora indicó que uno de los aprehendidos fue reconocido tanto por la víctima como por vecinos del sector.

Se trata de un hombre conocido en la zona con el alias de “Muleta”, debido a una discapacidad física que, según los investigadores, permitió identificarlo con facilidad en las imágenes de circuito cerrado.

“Es conocidísimo en el barrio. Ya fue aprehendido varias veces por distintos hechos”, afirmó el jefe policial.

El uniformado también señaló que el sospechoso frecuenta el sector de Vía Férrea, donde existen asentamientos precarios y viviendas improvisadas.

Fiscalía dispuso que permanezcan detenidos

Tras la aprehensión, el caso fue comunicado al Ministerio Público, que ordenó la detención de ambos sospechosos.

Los dos permanecerán recluidos en dependencias policiales mientras son puestos a disposición de la Fiscalía para prestar declaración.

La investigación continúa para determinar si los detenidos estarían vinculados con otros hechos similares registrados en la zona, donde vecinos denuncian reiterados casos de hurto y robo de equipos instalados en viviendas.